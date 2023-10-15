Народный праздник 16 октября известен под названиями Лонгин Сотник, Лонгин Вратник.

Православная церковь Украины 16 октября по новому стилю чтит память мученика Лонгина Сотника, который присутствовал на распятии Иисуса Христа и принял христианство, а также Лонгина Киево-Печерского. По старому стилю 16 октября церковь вспоминала греческого священномученика Дионисиям Ареопагита.

Народный праздник 16 октября издавна считается неблагоприятным и опасным днём, в который наши предки старались не выходить из дома. По давним приметам, в эту дату по земле разгуливают лихорадки и заражают людей. Наши предки связывали осенние эпидемии болезней с разгулом нечистых сил.

Также считалось, что в праздник 16 октября становится активной всякая нечисть и колдуны. В эту дату удачно проходят злые обряды, такие как сглаз и напускание болезней. Народ старался ни с кем не ссориться и не заводить новых врагов в этот день, чтобы не навлечь на себя месть.

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Тем не менее этот народный праздник считается очень удачным для лечения любых болезней, а особенно глазных. Люди, у которых есть проблемы со зрением, в эту дату молились святому Лонгинию.

Дата считается удачной для охоты и сбора грибов в лесу. Чтобы нечисть в лесу не тронула человека, с собой в кармане брали веточку боярышника или полыни.

16 октября - знак Зодиака

Рожденный 16 октября человек по знаку Зодиака - Весы. По характеру именинники этого дня энергичные и целеустремленные. С энтузиазмом берутся за любую задачу и не успокоятся, пока её не выполнят. Живут сегодняшним днём, очень нетерпеливы и не умеют долго откладывать деньги. У рожденных 16 октября есть талант к убеждению и переговорам.

Что нельзя делать 16 октября

В этот день нельзя надолго открывать окна и оставлять настежь открытыми двери. Через них в дом могут проникнуть лихорадки.

Повышается вероятность подхватить инфекцию, поэтому одевайтесь по погоде и не ходите по многолюдным местам.

Избегайте конфликтов с друзьями и близкими. По поверьям, начатая 16 октября ссора затянется надолго.

Ничего не поднимайте с земли, особенно на перекрестках, иначе можете подхватить порчу.

Женщинам 29 октября нельзя гадать на любовь и заниматься приворотами - обряды дадут обратный эффект.

Приметы погоды 16 октября

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если в этот день ударил сильный мороз, то зима в этом году будет ранней.

Ночью луны не видно - к дождям.

Если домашний скот начал вести себя беспокойно, то скоро погода испортится.

На деревьях появился иней - скоро потеплеет.

На небе к вечеру сгущаются тучи - к затяжному ненастью.

Радуга в этот день предвещает погожий октябрь и позднюю зиму.

Если дождь пошел утром, то он быстро закончится, а если вечером, то продлится долго.

Комары и мухи появились - к долгому бабьему лету.

Кроты вырыли много нор - к суровой зиме.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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