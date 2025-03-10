Какой церковный праздник отмечают верующие 10 марта по старому и новому стилю, запреты дня, у кого именины.

11 марта по новому церковному календарю чтут память святителей Софрониев. Рассказываем о традициях, народных приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня отмечают верующие по старому стилю.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского) - его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 11 марта (24 марта по старому стилю) - день памяти святых Софрониев, патриарха Иерусалимского и затворника Печерского.

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Патриарх Иерусалимский, святитель Софроний, жил в VII веке. Он был родом из Дамаска, получил философское образование, а затем отправился в Иерусалим. Там он общался с пустынножителями и отшельниками, а после вместе со своим духовником, иеромонахом Иоанном Мосхом, совершили паломничество по монастырям. Из своих путевых заметок Софроний с Иоанном составили знаменитую книгу "Лимонарь" или "Луг духовный".

Когда они приехали в Египте, Софроний тяжело заболел - тогда и решил принять монашеский постриг и в скором времени выздоровел. Софроний был знаком с патриархами Иерусалимскими Захарией и Модестом. В 634 году его самого избрали патриархом Иерусалимским и 10 лет он был предстоятелем Иерусалимской Церкви.

В конце жизни Софронию пришлось столкнуться с осадой Иерусалима магометанами. Горожане, совсем изнуренные голодом, согласились открыть ворота с условием, что противник пощадит христианские святыни. Но магометане не сдержали слова, а патриарх Софроний умер в глубокой скорби.

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О жизни Софрония Печерского известно немного. Он был затворником и жил в Дальних (Феодосиевых) пещерах Киево-Печерского монастыря в XIII веке. Ежедневно преподобный прочитывал Псалтырь, всегда носил на себе власяницу и тяжелый железный пояс.

Мощи преподобного Софрония погребены в Дальних пещерах Киево-Печерского монастыря в Киеве.

Какой церковный праздник 11 марта по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти святителя Порфирия, архиепископа Газского. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 11 марта

В народе 11 марта - праздник Софрон. По приметам дня судят о погоде в дальнейшем:

день теплый выдался - лето тоже будет таким;

вороны на земле сидят - будет холодно, а если на макушках деревьев - к теплу;

увидеть жаворонка сегодня - к потеплению;

птицы вьют гнезда на солнечной стороне - к холодному лету, а если в тени - лето будет теплым.

В народе 11 марта привечали птиц, которые возвращались домой из теплых краев.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 11 марта нельзя ругаться, особенно с близкими, сквернословить, желать зла, завидовать, обижать животных. Церковь порицает ложь, лень, жадность, отчаяние.

Продолжается Великий пост: тем, кто постится, в этот день разрешается есть горячие блюда, но без масла. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя есть в Великий пост 2025 - календарь питания по дням.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: считается, что в этот день не следует спрашивать кукушку, сколько осталось жить, а также готовить и есть птицу - это не к добру. Не стоит выбрасывать старые вещи - это к нищете.

Что можно делать 11 марта

В православный праздник сегодня обращаются с молитвами к святым - просят укрепить в вере, дать сил вынести невзгоды и трудности, благодарят Бога за все, что есть.

Народные приметы советуют в этот день слушать кукушку: услышав первое пение, нужно загадать желание - оно обязательно сбудется. Также верят, что если при этом побренчать мелочью в кармане, то это принесет удачу и поможет стать богатым.

Кто отмечает день ангела 11 марта

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Василий, Иван, Георгий, Ефим, Софроний.

По старому стилю день ангела у Анны, Ивана, Николая, Петра, Порфирия, Сергея и Севастьяна.

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