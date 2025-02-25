Какой церковный праздник отмечают верующие 26 февраля по старому и новому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

26 февраля по новому церковному календарю православные вспоминают святителя Порфирия, архиепископа Газского. Рассказываем о традициях, народных приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня отмечают верующие по старому стилю.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского) - его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 26 февраля (11 марта по старому стилю) - день памяти святителя Порфирия, который посвятил свою жизнь строительству храмов и распространению христианской веры.

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Порфирий жил в IV веке, в Фессалониках. Когда ему исполнилось 25, он решил стать монахом и отправился в Египт, в монастырь Нитрийской пустыни. Там он жил в течение 5 лет, посетил много святых мест, а затем поселился в Иорданской пустыне и решил посвятить себя молитве и уединению.

Жил Порфирий в довольно тяжелых условиях, и его здоровье сильно ухудшилось. Поэтому он решил отправиться к подножию горы Голгофы, чтобы обрести исцеление. Тогда же монаху приснился сон: к нему явился Иисус Христос, который вылечил его и сказал: "Приими это Древо и храни его".

Со временем Порфирия поставили пресвитером и назначили хранителем Честного Древа Креста Господня (части Креста, на котором был распят Иисус и которая хранилась у Константинопольского правителя). Когда Порфирию исполнилось 50, он стал епископом палестинского города Газы. В этом городе было всего три христианских церкви, поэтому Порфирий начал строительство церквей и монастырей.

По молитвам святителя происходили чудеса. Согласно преданию, как-то после молитвы Порфирия пошел дождь и урожай удалось спасти от сильной засухи. Язычники, которые были свидетелями этого, приняли крещение, а к концу жизни епископа весь город исповедовал христианство.

Какой церковный праздник 26 февраля по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти преподобного Мартиниана, а также благоверного князя Константина Острожского. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 26 февраля

В народном календаре 26 февраля - праздник Порфирий Поздний. В этот день обычно переменчивая погода и по ней судят, какой будут весна и лето:

туман с утра - к непогоде;

воробьи сбиваются в стаи - весна будет теплой;

грачи прилетели - снег скоро растает;

много ярких звезд - лето будет жарким;

если пошел внезапный снег или началась вьюга - лето будет с дождями;

голуби прячутся под крышу - похолодает.

Народные приметы, несмотря на потепление, не советуют убирать теплые вещи. Рано еще и готовиться к посевам - за оттепелью могут быть запоздалые морозы. Отсюда пошло и название дня - Порфирий Поздний.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 26 февраля, как и в любой другой день, церковь не одобряет ссоры, ложь, лень, зависть, жадность. Нельзя обижать людей и животных, желать зла, отказывать в помощи и милостыне нуждающимся, устраивать шумные застолья и распивать алкоголь.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: что-либо сажать, особенно вербу, а также, согласно поверьям, не стоит завязывать какие-либо узлы - это к финансовым проблемам.

Что можно делать 26 февраля

В православный праздник сегодня обращаются к святителю Порфирию, как к ходатаю за нас перед Богом - молятся об исцелении, здоровье для родных и близких, просят укрепить веру и совершить чудо.

В этот день подкармливают птиц, которые возвращаются из теплых стран. Хорошо делать уборку: считается, что порядок привлечет в дом благо и гармонию в семью.

Кто отмечает день ангела 26 февраля

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Анна, Иван, Николай, Петр, Порфирий, Сергей и Севастьян.

По старому стилю день ангела у Анны, Артемия, Василия, Веры, Владимира, Евгения, Зои, Ивана, Ирины, Мартина, Михаила, Николая, Павла, Светланы, Тимофея.

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