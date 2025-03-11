Дата 11 марта связана с несколькими народными традициями и важными запретами.

Сегодняшняя дата имеет несколько народных традиций и давних запретов. Мы рассказали самые интересные факты об этом дне - какой праздник 11 марта наступает в Украине и в мире, чего категорически нельзя делать и какие известны приметы об этой дате.

Какой сегодня праздник церковный

По современному календарю праздник сегодня - церковный день памяти патриарха Софрония Иерусалимского и затворника Софрония Печерского. По старому календарю верующие чествуют святителя Порфирия Газского. Ранее мы подробно рассказывали, какой сегодня церковный праздник наступает у христиан.

Какой сегодня праздник в Украине

Официальных праздников сегодня в Украине нет.

Видео дня

Из выдающихся украинцев родились в этот день ботаник Владимир Липский, композитор Порфирий Батюк, военный УНР Василий Чучупак, режиссер Василий Лапокниш, книжный иллюстратор Константин Лавро.

Какой сегодня праздник в мире

На международном уровне отмечается 11 марта праздник Международный день сантехника. В этот день принято поздравлять людей, которые своим профессионализмом обеспечивают нам комфортную жизнь и могут починить любую поломку канализационных систем.

Также в мире известны сегодня праздники День мусульманской культуры, День рабочих инструментов, Европейский день памяти жертв терроризма, День степлера.

Среди выдающихся мировых деятелей 11 марта родились поэт Торквато Тассо, астроном Урбен Леверье, инженер Веннивер Буш, физик Николас Бломберген, медик Гаральд цур Гаузен, композитор Астор Пьяцолла, писатель Дуглас Адамс.

Что за праздник сегодня по народному календарю

В народе праздник сегодня известен под названием Софронов день. В этот день верующие молятся Богу, чтобы укрепил веру, помог перенести трудные времена и утешил в горе. Православные верят, что Господь обязательно услышит и исполнит такие молитвы.

Очень счастливой приметой считается сегодня встретить или услышать кукушку. Такая встреча сулит большую удачу. А для крепкого здоровья нужно слегка побить больное место цветущими ветками ивы.

Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы

Чтобы не нарушить запреты дня, важно знать, какой сегодня праздник отмечают в народе. 11 марта нельзя ссориться с родными, желать неприятностей другим людям, лениться. Запрещено вредить природе - рубить деревья, сжигать траву, обижать диких животных.

В эту дату известны следующие погодные приметы:

в лесах куют кукушки - к теплой погоде;

если во время захода солнца холодно, то следующий день будет ветреным;

пошел дождь - еще неделю будет сыро;

дует северный ветер - к похолоданию.

Погода 11 марта в Украине будет сухой и теплой, но пасмурной.

У кого День ангела сегодня

По новому стилюДень ангела 11 марта отмечают Василий, Георгий, Егор, Ефим, Иван, Ян, Сабина.

По старому стилю праздник в 11 марта поздравляют Ивана, Николая, Петра, Севастьяна, Сергея, Яна, Анну.

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