Народный праздник 1 сентября известен под названиями Семён-летопроводец, Семенов день, Фёкла-свекольница, Андрей Тепляк.

Народный праздник сегодня посвящен началу осени. В этот день украинцы устраивали ярмарки и всеобщие посиделки. Мы рассказали, какой праздник сегодня отмечают в народе, что нельзя делать и какие есть приметы о погоде.

Какой праздник сегодня в Украине 1 сентября

Православная церковь Украины по новому стилю в церковный праздник 1 сентября чтит преподобного Симеона Столпника и его мать Марфу, Винницкий святых, а также Чернигово-Гефсиманскую икону Божьей Матери. В этот день начинается церковный новый год. По старому стилю в эту дату чтили святого Андрея Стратилата Таврийского и мученицу Феклу.

В сегодняшний народный праздник крестьяне собирались на большие посиделки в честь окончания жатвы и начала осени. К столу каждый житель села приносил какое-то угощение. Люди пели зажиночные песни и обсуждали новости. Молодежь веселилась отдельно от взрослых и искала себе пару перед осенним периодом свадеб.

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На огородах заканчивали собирать сено и начинали сеять озимые культуры. Если же кто-то не успевал убрать снопы, то человеку помогали всем селом, но только если у него была хорошая репутация. В садах и огородах собирали урожай. Из сезонных продуктов хозяйки готовили консервацию, а также выпекали хлеб из зерна нового урожая.

Особенно полезным продуктом сегодня считается свекла. Из неё готовили борщ, свекольник, хрен и другие соуса.

Праздник сегодня считается очень удачным для переезда, трудоустройства и других кардинальных перемен в жизни.

Что нельзя делать 1 сентября

Не выбрасывайте со стола остатки еды, а отдайте их бездомным зверям и птицам.

В этот день в доме желательно соблюдать чистоту, поэтому не стоит разбрасывать вещи, оставлять немытую посуду и беспорядок.

Обсуждать людей за их спиной, злословить, завидовать, желать зла, распускать сплетни - к неприятностям. Такие действия вернутся к вам бумерангом.

Народные приметы о погоде 1 сентября

Есть такие погодные приметы на сегодня:

Какой день сегодня - таким будет бабье лето.

На рябине и облепихе уродилось очень много ягод - к суровой зиме.

Скворцы до сих пор не улетели на юг - похолодает еще нескоро.

Если с ореха начали опадать листья, то можно начинать посев озимых культур.

В течение дня часто меняется погода - весь сентябрь будет переменчивым.

При этом важно помнить, что с годами климат меняется и давние приметы погоды могут быть неактуальными для нас.

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