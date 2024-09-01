Народный праздник сегодня посвящен началу осени. В этот день украинцы устраивали ярмарки и всеобщие посиделки. Мы рассказали, какой праздник сегодня отмечают в народе, что нельзя делать и какие есть приметы о погоде.
Какой праздник сегодня в Украине 1 сентября
Православная церковь Украины по новому стилю в церковный праздник 1 сентября чтит преподобного Симеона Столпника и его мать Марфу, Винницкий святых, а также Чернигово-Гефсиманскую икону Божьей Матери. В этот день начинается церковный новый год. По старому стилю в эту дату чтили святого Андрея Стратилата Таврийского и мученицу Феклу.
В сегодняшний народный праздник крестьяне собирались на большие посиделки в честь окончания жатвы и начала осени. К столу каждый житель села приносил какое-то угощение. Люди пели зажиночные песни и обсуждали новости. Молодежь веселилась отдельно от взрослых и искала себе пару перед осенним периодом свадеб.
На огородах заканчивали собирать сено и начинали сеять озимые культуры. Если же кто-то не успевал убрать снопы, то человеку помогали всем селом, но только если у него была хорошая репутация. В садах и огородах собирали урожай. Из сезонных продуктов хозяйки готовили консервацию, а также выпекали хлеб из зерна нового урожая.
Особенно полезным продуктом сегодня считается свекла. Из неё готовили борщ, свекольник, хрен и другие соуса.
Праздник сегодня считается очень удачным для переезда, трудоустройства и других кардинальных перемен в жизни.
Что нельзя делать 1 сентября
Не выбрасывайте со стола остатки еды, а отдайте их бездомным зверям и птицам.
В этот день в доме желательно соблюдать чистоту, поэтому не стоит разбрасывать вещи, оставлять немытую посуду и беспорядок.
Обсуждать людей за их спиной, злословить, завидовать, желать зла, распускать сплетни - к неприятностям. Такие действия вернутся к вам бумерангом.
Народные приметы о погоде 1 сентября
Есть такие погодные приметы на сегодня:
- Какой день сегодня - таким будет бабье лето.
- На рябине и облепихе уродилось очень много ягод - к суровой зиме.
- Скворцы до сих пор не улетели на юг - похолодает еще нескоро.
- Если с ореха начали опадать листья, то можно начинать посев озимых культур.
- В течение дня часто меняется погода - весь сентябрь будет переменчивым.
При этом важно помнить, что с годами климат меняется и давние приметы погоды могут быть неактуальными для нас.