Вкусная закуска – рецепт классического форшмака из селедки

Форшмак в переводе с немецкого (Vorschmack) – означает «закуска».

Форшмак – это популярное блюдо в шведской, немецкой и еврейской кухнях, которая подается в виде закуски. Традиционно его делают из селедки и добавляют хлеб, лук, яйца, яблоки и маргарин или сливочное масло. Поэтому классический рецепт форшмака содержит именно эти ингредиенты. Но иногда его делают и из рубленого мяса.

Что такое форшмак

Форшмак в переводе с немецкого (Vorschmack) – означает «закуска». Блюдо стало очень популярным среди евреев и превратилась в национальную. Если в Швеции и Пруссии форшмак подавали на стол горячим, то в еврейской кухне закуску превратили в холодную.

Что нужно для приготовления форшмака

Чтобы приготовить классический форшмак нужно:

- филе сельди (400 граммов);

- вареные яйца (4-5 штук);

- хлеб белый (70 граммов);

- репчатый лук (100 граммов);

- кисло-сладкое яблоко (100 граммов);

- Масло сливочное (20 грамм или одна столовая ложка);

- При желании – уксус или лимонный сок (одна чайная ложка).

Как приготовить форшмак

Хлеб отделить от корки и замочить в кипяченой воде. Яблоко – почистить и порезать, то же самое надо сделать и с луком, яйца – отделить от скорлупы. Филе также нарезать.

После этого необходимо подготовить мясорубку. Хлеб надо отжать от воды, после чего, вместе с другими ингредиентами, пропустить через мясорубку. Все это нужно перемешать, добавив сливочное масло и по желанию лимонный сок или уксус (чтобы сделать форшмак кисловатым). Также можно приправить молотым перцем.

Переложите полученную блюдо в тарелку и украсьте зеленью. Подают форшмак как закуску на гренках или к горячей картошке. Приятного аппетита!