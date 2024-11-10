По новому церковному календарю день ангела Ольги отмечают 10 ноября.

День Ольги отмечают несколько раз в году, в том числе и 10 ноября. С именинами поздравляют всех обладательниц этого популярного имени. Что можно пожелать им в праздник - УНИАН собрал теплые поздравления и подготовил авторские картинки, которые порадуют именинницу.

Когда День ангела Ольги - основные даты

Имя Ольга имеет две версии происхождения. Согласно первой оно походит из скандинавских языков, а переводится как "ясная", "светлая", "святая". По второй версии - от древнеславянского "Вольга", или "Волх", в переводе это значит "большой", "сильный", "светлый".

Ольги празднуют свои именины 6 раз в году:

Видео дня

28 января (10 февраля по старому стилю);

22 февраля (6 марта или 5 марта, если год високосный по старому стилю);

1 марта (14 марта по старому стилю);

4 июля (17 июля по старому стилю);

11 июля (24 июля по старому стилю);

10 ноября (23 ноября по старому стилю.

Главные именины у Ольги - 11 (24) июля, в день памяти равноапостольной княгини Ольги.

День Ольги 2024 - поздравления и открытки

Желаю тебе, Оленька,

Приятных мелочей!

Со счастьем пить за столиком

Чаёк погорячей!

И видеть только доброе

Во всех наставших днях,

И пусть удача скорая

Настигнет вдруг в делах!

***

Желаем тебе, Оля,

Счастливой женской доли,

Чтоб весело жила ты,

Совсем не зная горя.

Здоровья, сил, удачи,

Везения в делах!

Всегда пусть огонечек

Горит в твоих глазах!

***

Пусть сбываются желанья,

Будет яркой твоя доля.

От души желаю счастья,

Дорогая моя Оля.

Чувств тебе желаю нежных,

Счастья в деле и семье,

Чтоб фортуна благосклонна

Была, Оленька, к тебе.

***

Дорогая Оленька,

Не старей душой,

Будь как липка стройненькой,

Вечно молодой.

Пусть твоя улыбка

Не сходит с уст твоих,

Пусть в глазах сияют

Искорки любви!

***

Поздравляю с именинами и желаю, чтобы твоя жизнь соответствовала твоему имени: была солнечной, светлой, радостной, чтобы ты никогда не испытывала недостатка в верных друзьях, веселье, достигла успехов в карьере и счастья в личной жизни. Отличного дня!

***

Поздравляю с Днем Ольги! Желаю сочетать в себе и красоту, и силу, и могущество, и добрую улыбку, и нежность рук, и блеск радости в глазах, и крутость нрава, и целеустремлённость души, и мечтательность сердца. Пусть перед тобой открываются любые двери, пусть за тобой повсюду следует удача и слава.

***

Оля! Желаю, чтобы твоя святая тезка всегда оставалась твоим верным спутником. Пускай она оберегает тебя во всём. Пускай она подарит тебе запас веры, мудрости и терпения, поможет справиться с любой ситуацией. Желаю, чтобы силы великой святой княгини передались тебе, наполнили твое тело здоровьем, голову - разумом, а сердце - добротой и любовью. С Днем ангела!

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Поздравляю с Днем Ольги и желаю милости Божьей, любви и светлой надежды в жизни, радости, наполняющей каждый твой новый день. Пусть твои глаза сияют от счастья, а сердце наполняется искренней добротой!

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