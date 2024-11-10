День Ольги отмечают несколько раз в году, в том числе и 10 ноября. С именинами поздравляют всех обладательниц этого популярного имени. Что можно пожелать им в праздник - УНИАН собрал теплые поздравления и подготовил авторские картинки, которые порадуют именинницу.
Когда День ангела Ольги - основные даты
Имя Ольга имеет две версии происхождения. Согласно первой оно походит из скандинавских языков, а переводится как "ясная", "светлая", "святая". По второй версии - от древнеславянского "Вольга", или "Волх", в переводе это значит "большой", "сильный", "светлый".
Ольги празднуют свои именины 6 раз в году:
- 28 января (10 февраля по старому стилю);
- 22 февраля (6 марта или 5 марта, если год високосный по старому стилю);
- 1 марта (14 марта по старому стилю);
- 4 июля (17 июля по старому стилю);
- 11 июля (24 июля по старому стилю);
- 10 ноября (23 ноября по старому стилю.
Главные именины у Ольги - 11 (24) июля, в день памяти равноапостольной княгини Ольги.
День Ольги 2024 - поздравления и открытки
Желаю тебе, Оленька,
Приятных мелочей!
Со счастьем пить за столиком
Чаёк погорячей!
И видеть только доброе
Во всех наставших днях,
И пусть удача скорая
Настигнет вдруг в делах!
***
Желаем тебе, Оля,
Счастливой женской доли,
Чтоб весело жила ты,
Совсем не зная горя.
Здоровья, сил, удачи,
Везения в делах!
Всегда пусть огонечек
Горит в твоих глазах!
***
Пусть сбываются желанья,
Будет яркой твоя доля.
От души желаю счастья,
Дорогая моя Оля.
Чувств тебе желаю нежных,
Счастья в деле и семье,
Чтоб фортуна благосклонна
Была, Оленька, к тебе.
***
Дорогая Оленька,
Не старей душой,
Будь как липка стройненькой,
Вечно молодой.
Пусть твоя улыбка
Не сходит с уст твоих,
Пусть в глазах сияют
Искорки любви!
***
Поздравляю с именинами и желаю, чтобы твоя жизнь соответствовала твоему имени: была солнечной, светлой, радостной, чтобы ты никогда не испытывала недостатка в верных друзьях, веселье, достигла успехов в карьере и счастья в личной жизни. Отличного дня!
***
Поздравляю с Днем Ольги! Желаю сочетать в себе и красоту, и силу, и могущество, и добрую улыбку, и нежность рук, и блеск радости в глазах, и крутость нрава, и целеустремлённость души, и мечтательность сердца. Пусть перед тобой открываются любые двери, пусть за тобой повсюду следует удача и слава.
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Оля! Желаю, чтобы твоя святая тезка всегда оставалась твоим верным спутником. Пускай она оберегает тебя во всём. Пускай она подарит тебе запас веры, мудрости и терпения, поможет справиться с любой ситуацией. Желаю, чтобы силы великой святой княгини передались тебе, наполнили твое тело здоровьем, голову - разумом, а сердце - добротой и любовью. С Днем ангела!
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Поздравляю с Днем Ольги и желаю милости Божьей, любви и светлой надежды в жизни, радости, наполняющей каждый твой новый день. Пусть твои глаза сияют от счастья, а сердце наполняется искренней добротой!
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