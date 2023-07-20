Какой завтра праздник отмечают православные и главные запреты дня.

21 июля в православной церкви вспоминают великомученика Прокопия. В народном календаре - Прокопьев день или Зажинки. В чем помогает святой, что можно и нельзя делать в этот день - рассказываем в материале.

21 июля 2023 - какой завтра церковный праздник и дата по новому стилю

Прокопий Кесарийский родился в Иерусалиме, в знатной семье и до крещения носил имя Неаний. Воспитывала его мать в языческих традициях, дала ему хорошее образование, и Неаний устроился на императорскую службу к Диоклетиану и сделал военную карьеру. За заслуги его поставили проконсулом в Александрии и отправили преследовать христиан.

В дороге Неанию явился Христос - мужчина долго беседовал с Иисусом, а после обратился в христианство. Его мать, узнав об этом, донесла императору. Неания пытались вернуть в язычество, но безуспешно. Тогда доставили в Кесарию Палестинскую и после истязаний бросили в темницу. Все раны Неания исцелил Христос, который снова явился ему и крестил под именем Прокопий. Воина не раз пытали, но он неустанно молился, видя это многие язычники, в том числе и его мать, обратились в христианство. Тогда Прокопия велели казнить.

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21 июля также православные отмечают явление чудотворной иконы Казанской Божией Матери - одного из самых почитаемых образов Богоматери.

Святого Прокопия и явление иконы Казанской Божией Матери вспоминают 21 июля по юлианскому календарю. По новоюлианскому календарю (с 1 сентября 2023 года) почитать их будут 8 июля.

Народные приметы на 21 июля

Приметы этого дня говорят о том, каким будет остаток лета:

солнце до полудня - первая половина августа тоже будет солнечной;

дождь после обеда - к затяжному ненастью;

если в этот день нет дождя - то на Ильинскую неделю (день Ильи 2 августа) обязательно пойдет дождь;

пчелы злые - будет стоять жара.

В народном календаре 21 июля - праздник Зажинки, или Прокопьев день, с этого времени начинали жать рожь.

21 июля - что сегодня нельзя делать

В этот день есть несколько строгих запретов:

нельзя ругаться, спорить, выяснять отношения, унывать;

не следует отправляться в дорогу - чтобы избежать серьезных неприятностей;

нельзя начинать новые дела - они потерпят крах.

Также в этот день не советуют купаться в открытых водоемах - есть риск несчастного случая. Запрета на работу в этот день нет, но явление чудотворной иконы Казанской Божией Матери в народе считается женским днем - женщин следует оградить от тяжелой физической работы, запрещается стирать и работать в огороде.

Что можно делать 21 июля

Прокопию Кесарийскому молятся об избавлении от болезней, просят защитить от бед и укрепить силу духа. Наши предки в этот день шли в церковь, чтобы освятить первый сжатый сноп. После его ставили в доме, в переднем углу - как защиту от бед, болезней и чтобы в доме были добро и хлеб. Поэтому 21 июля можно принести и поставить дома несколько колосьев ржи или пшеницы из нового урожая.

С этого дня начинает дозревать черника - одна из самых целебных ягод. В старину с ее помощью лечили зрение, зубы, боли в желудке и суставах. Ягоду можно заморозить на зиму или приготовить из нее варенье.

Ранее мы публиковали православный календарь на июль 2023 с праздниками по нынешнему и новому календарю.

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