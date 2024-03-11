Самые простые налистники на воде и молоке и налистники на молоке в духовке.

На Масленицу у нас сейчас часто пекут блины, хотя по давней украинской традиции на этот праздник готовить надо налистники. Налистники - это блины с начинкой, но ее выкладывают посередине, а не размазывают по поверхности блина, и потом заворачивают, например, в виде конвертика. Очень часто такие налистники с творогом запекают в духовке, хотя многие хозяйки обходятся без этого этапа. Но мы советуем попробовать оба варианта, потому что налистники в духовке - это сама нежность.

Тесто на налистники готовится как и на блины, но они должны быть не кружевными и не в "дырочку", а тугими и эластичными одновременно.

Налистники на воде и молоке - простой рецепт без весов

Тонкие и эластичные блины на молоке и воде, для которых не нужны весы - достаточно иметь под рукой стакан 200 мл.

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Ингредиенты:

яйца - 3 шт;

соль - щепотка;

сахар (1 ст. л.) + ванильный сахар (1 ст. л. или по вкусу);

масло - 2 ст. л;

мука - 1 стакан;

молоко - 1 стакан;

вода (теплая) - 1 стакан.

Для начинки:

творог - 500 г;

яйцо - 1 шт;

сахар - 2 ст. л. + ванильный сахар - 1 ч. л.;

масло сливочное - 2 ст. л;

курага (по желанию).

Как сделать налистники

Для начала приготовим блины: смешиваем яйца с солью, сахаром и ванильным сахаром, вливаем растительное масло. Всыпаем муку, перемешивая массу, добавляем порциями молоко, а затем теплую воду. Перемешиваем до однородной консистенции и даем постоять в течение 10-15 минут (чтобы набухла клейковина).

Выливаем тесто порциями на хорошо разогретую сковородку, выпекаем с одной стороны (края блина должны подрумяниться), а затем переворачиваем на другую сторону. Выпекаем таким образом все блины, каждый раз перемешивая тесто перед тем, как налить его на сковородку.

Для начинки смешиваем до однородной массы творог, яйцо, сахар, ванильный сахар и измельченную курагу.

Выкладываем на охлажденный блинчик 1-2 ст. л. начинки, заворачиваем в закрытую трубочку или конвертик. Выкладываем на сковороду, смазанную сливочным маслом. Обжариваем до золотистого цвета с обеих сторон - для легкой корочки.

Налистники на молоке - рецепт в духовке

Аккуратные, очень нежные и тонкие блины с начинкой получаются по этому рецепту.

Ингредиенты:

яйца - 3 шт;

соль - 1/3 ч. л;

сахар - 1,5-3 ст. л. + ванильный сахар - 1 ч. л.;

молоко (теплое) - 500 мл;

мука - 150 г;

растительное масло - 3 ст. л.

Для начинки:

творог - 500 г;

сахар - 3 ст. л. + пакетик ванильного сахара;

яйцо - 1 шт;

кукурузный крахмал (по желанию);

изюм - по вкусу;

цедра апельсина - по желанию.

Как готовить налистники с творогом в духовке

Взбиваем яйца с солью, сахаром, ванильным сахаром, добавляем растительное масло. Всыпаем муку и перемешиваем. Вливаем молоко порциями и вымешиваем до однородной массы. Оставляем тесто на 10-15 минут. Смазываем слегка сковородку маслом и хорошо разогреваем. Выпекаем блины.

Для начинки смешиваем творог с сахаром и ванильным сахаром, добавляем яйцо, цедру апельсина и крахмал - он сделает консистенцию более шелковистой, но добавлять его не обязательно. Все хорошо перемешиваем (можно с помощью блендера).

Разрезаем блины на четыре части и в каждую заворачиваем творожную начинку, формируя закрытый конвертик. Мини-налистники выкладываем в форму для запекания, смазанную сливочным маслом, каждый слой налистников также перемазываем маслом. Ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 15 мин.

Подавайте налистники со сметаной или полейте их шоколадным топпингом из какао.

Ранее мы рассказывали, как приготовить тесто на блины без комочков - простой лайфхак.

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