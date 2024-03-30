Какой церковный праздник отмечают 31 марта по новому и старому стилю, что нельзя делать.

31 марта по новому церковному календарю православные верующие вспоминают святителя Григория Паламу и отмечают Собор всех преподобных отцов Киево-Печерских. Рассказываем о запретах и приметах дня, что празднуют в церкви 31 марта по старому стилю.

31 марта 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

31 марта по новому стилю (13 апреля по старому) - день памяти святителя Григория Паламы, отца и учителя Церкви. Память совершается 14 ноября, а также во второе воскресенье Великого поста.

Святитель Григорий Палама, архиепископ Солунский, родился в 1296 году в Малой Азии. Когда произошло турецкое нашествие, его семья бежала в Константинополь. Григорий получил хорошее образование, ожидали, что он станет государственный деятелем. Но он в 20 лет удалился в Афонский монастырь Ватопед и там принял исихазм - молитву в сочетании с уединением и безмолвием - как основу жизни.

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Через 30 лет Григорию пришлось отстаивать принципы исихазма на Константинопольском Соборе, в споре с монахом Варлаамом - тот объявил исихазм ересью. Григорий Палама, благодаря красноречию и неоспоримости доводов, победил в дискуссии, но потом попал в темницу - у Варлаама было немало высокопоставленных сторонников. Освободил Григория новый Константинопольский патриарх, а затем святителя возвели в сан архиепископа Солунского. Влахернский Собор торжественно засвидетельствовал истинность его учения.

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Во второе воскресенье Великого поста Церковь празднует Собор всех преподобных отцов Киево-Печерских. В этот день вспоминают всех святых, связанных с Киево-Печерской лаврой.

Основатель обители - преподобный Антоний. Он жил отшельником в Киевских пещерах, но вскоре к нему стали присоединяться другие иноки. В середине XI века образовалась Печерская обитель. Сподвижник Антония, преподобный Феодосий, ввел в монастыре устав, который привез из Константинополя. Со временем такой устав распространился и на другие монастыри.

В сонме Киево-Печерских святых прославлено около ста двадцати подвижников, молитвенников и чудотворцев, среди которых Лаврентий Затворник, Кукша Преподобномученик, Сергий Послушливый, Иоанн Многострадальный, Пимен Постник, Онуфрий Молчаливый, Онисифор Исповедник, Григорий Чудотворец, Матфей Прозорливый, Дамиан Целитель, врач Агапит и другие. Благодаря их подвигу ныне Киево-Печерская Лавра известна на весь мир.

Праздник 31 марта по старому стилю - день памяти святого Кирилла, архиепископа Иерусалимского, мучеников Трофима и Евкарпия.

О чем говорят приметы на 31 марта

По приметам дня судят о погоде:

день солнечный - лето будет теплым;

утром дождь - жди дождливое лето;

молния 13 апреля - быть засухе;

перелетные птицы сбиваются в стаи - к хорошей весенней погоде.

Традиционно в этот день белят деревья и наводят порядок в саду.

Что можно делать 31 марта

В этот день у преподобных и богоносных отцов Киево-Печерских просят молить Бога о нас, даровать мир и наставить на верный путь. К святителю Григорию Паламе обращаются за помощью в трудных жизненных ситуациях, изучении богословских истин, излечении недугов и обретении душевного спокойствия.

Продолжается Великий пост 2024, тем, кто постится, в этот день разрешается горячая пища с маслом.

В народе 31 марта по традиции разводили костер и сжигали старые вещи - считалось, что таким образом можно очиститься и очистить пространство вокруг себя, избавиться от болезней и всего недоброго.

Что нельзя делать 31 марта

Среди запретов, что сегодня нельзя делать - ссориться, сквернословить, сплетничать, завидовать, обижаться и обижать кого-либо, отказывать в помощи и милостыне.

Народные приметы запрещают оставлять беспорядок в доме и грязную посуду, а также брать и давать в долг деньги или вещи.

31 марта - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Вениамин, Мария.

Ранее мы публиковали православный календарь на апрель 2024 с праздниками по новому и по старому стилю.

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