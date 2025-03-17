18 марта по новому церковному календарю чтут преподобного святого Кирилла, архиепископа Иерусалимского. Рассказываем о традициях, народных приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня отмечают верующие по старому стилю.
В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского) - его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.
- Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю
- Какой церковный праздник 18 марта по старому стилю
- О чем говорят приметы на 18 марта
- Что нельзя делать сегодня
- Что можно делать 18 марта
- Кто отмечает день ангела 18 марта
Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю
Православный праздник 18 марта (31 марта по старому стилю) - день памяти святого Кирилла, архиепископа Иерусалимского.
Святитель Кирилл, архиепископ Иерусалимский, жил в IV веке. Когда он достиг совершеннолетия, то решил стать монахом, а спустя какое-то время возглавил Иерусалимскую кафедру.
За время своего правления Кирилл заботился о городе, как отец: когда в Иерусалиме начался голод, то архиепископ потратил все свое имущество на хлеб и пшеницу для голодающих. Также святитель вел борьбу с арианской ересью, которая отрицала единосущность Бога-Отца и Бога-Сына. За это Кирилла возненавидели епископы, поддерживающие Ария, и добились того, чтобы епископа изгнали из города.
Спустя время Кирилл вернулся на свою кафедру, но и тогда стал малоугоден светским властям - его трижды отправляли в ссылку. Когда к власти пришел император Феодосий Великий, то Кирилл вернулся к своей архипастырской деятельности. После себя святитель оставил поучения и беседы на евангельские темы.
Какой церковный праздник 18 марта по старому стилю
Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти священномученика Конона Мандонского. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.
О чем говорят приметы на 18 марта
В народе 18 марта - праздник Кириллов день. Его приметы связаны с погодой:
- появились молодые сережки на орешнике - больше морозов не будет;
- скворцов не видно - погода испортится;
- мошкара появилась - будет богатый урожай ягод и грибов;
- зацвела мать-и-мачеха - начало апреля будет теплым.
Считается, что если к этому дню уже прилетели лебеди, то наступит постоянное тепло.
Что нельзя делать сегодня
В церковный праздник 18 марта нельзя ссориться, сплетничать, хвастать, завидовать, осуждать, отказывать в помощи. Церковь не одобряет ложь, жадность и зависть, лень, отчаяние.
Продолжается Великий пост: тем, кто постится, в этот день разрешается употреблять горячие блюда, но без масла. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя есть в Великий пост 2025 - календарь питания по дням, но ограничение в еде - это не главное. Намного важнее следить за своими мыслями, языком и действиями. Хорошо также во время поста делать больше благих дел.
Что сегодня нельзя делать по народным приметам: не советуют в этот день давать в долг и занимать деньги, а также стричь волосы и ногти.
Что можно делать 18 марта
В православный праздник сегодня обращаются с молитвами к святому Кириллу как к ходатаю за нас перед Богом - просят исцелить недуги и укрепить здоровье.
Согласно народным поверьям, сегодня - хорошее время, чтобы начать лечение, больные быстрее идут на поправку. Также по приметам, если к 18 марта расцвела мать-и-мачеха, то из нее нужно приготовить настой и умыться - это поможет сохранить молодость.
Кто отмечает день ангела 18 марта
Именины сегодня по церковному календарю отмечают Трофим, Кирилл, Даниил, Дмитрий, Наталья, Григорий.
По старому стилю день ангела у Георгия, Давида, Ивана, Кирилла, Конона, Константина, Марка, Николая, Федора.