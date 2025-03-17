Какой церковный праздник отмечают верующие 18 марта по старому и новому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

18 марта по новому церковному календарю чтут преподобного святого Кирилла, архиепископа Иерусалимского. Рассказываем о традициях, народных приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня отмечают верующие по старому стилю.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского) - его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 18 марта (31 марта по старому стилю) - день памяти святого Кирилла, архиепископа Иерусалимского.

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Святитель Кирилл, архиепископ Иерусалимский, жил в IV веке. Когда он достиг совершеннолетия, то решил стать монахом, а спустя какое-то время возглавил Иерусалимскую кафедру.

За время своего правления Кирилл заботился о городе, как отец: когда в Иерусалиме начался голод, то архиепископ потратил все свое имущество на хлеб и пшеницу для голодающих. Также святитель вел борьбу с арианской ересью, которая отрицала единосущность Бога-Отца и Бога-Сына. За это Кирилла возненавидели епископы, поддерживающие Ария, и добились того, чтобы епископа изгнали из города.

Спустя время Кирилл вернулся на свою кафедру, но и тогда стал малоугоден светским властям - его трижды отправляли в ссылку. Когда к власти пришел император Феодосий Великий, то Кирилл вернулся к своей архипастырской деятельности. После себя святитель оставил поучения и беседы на евангельские темы.

Какой церковный праздник 18 марта по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти священномученика Конона Мандонского. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 18 марта

В народе 18 марта - праздник Кириллов день. Его приметы связаны с погодой:

появились молодые сережки на орешнике - больше морозов не будет;

скворцов не видно - погода испортится;

мошкара появилась - будет богатый урожай ягод и грибов;

зацвела мать-и-мачеха - начало апреля будет теплым.

Считается, что если к этому дню уже прилетели лебеди, то наступит постоянное тепло.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 18 марта нельзя ссориться, сплетничать, хвастать, завидовать, осуждать, отказывать в помощи. Церковь не одобряет ложь, жадность и зависть, лень, отчаяние.

Продолжается Великий пост: тем, кто постится, в этот день разрешается употреблять горячие блюда, но без масла. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя есть в Великий пост 2025 - календарь питания по дням, но ограничение в еде - это не главное. Намного важнее следить за своими мыслями, языком и действиями. Хорошо также во время поста делать больше благих дел.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: не советуют в этот день давать в долг и занимать деньги, а также стричь волосы и ногти.

Что можно делать 18 марта

В православный праздник сегодня обращаются с молитвами к святому Кириллу как к ходатаю за нас перед Богом - просят исцелить недуги и укрепить здоровье.

Согласно народным поверьям, сегодня - хорошее время, чтобы начать лечение, больные быстрее идут на поправку. Также по приметам, если к 18 марта расцвела мать-и-мачеха, то из нее нужно приготовить настой и умыться - это поможет сохранить молодость.

Кто отмечает день ангела 18 марта

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Трофим, Кирилл, Даниил, Дмитрий, Наталья, Григорий.

По старому стилю день ангела у Георгия, Давида, Ивана, Кирилла, Конона, Константина, Марка, Николая, Федора.

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