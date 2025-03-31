Дата 31 марта примечательна несколькими народными обычаями для хорошего урожая.

Сегодняшняя дата имеет немало давних народных обычаев, особенно для крестьян. Мы рассказали все самые интересные факты о сегодняшней дате - какой праздник 31 марта наступает в Украине и в мире, у кого наступают именины и кто из известных людей родился сегодня.

Какой сегодня праздник церковный

По новому календарю праздник сегодня - церковный день памяти священномученика и епископа Ипатия Гангрского. По старому календарю верующие вспоминают архиепископа Кирилла Иерусалимского и мучеников Трофима и Евкарпия.

Ранее мы подробно писали, какой сегодня церковный праздник наступает у христиан и как счастливо провести этот день.

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Какой сегодня праздник в Украине

Профессиональный праздник сегодня в Украине - День флориста. 31 марта 2000 года флористика вошла в официальный Классификатор профессий Украины. Сегодня мы чествуем профессионалов, которые дарят людям радость и красоту.

Из выдающихся украинцев в эту дату родились ученый Николай Бокариус, борец за независимость Украины Николай Михновский, астрофизик Борис Герасимович, поэт Леонид Вышеславский, политик Александр Турчинов, поэтесса и участница российско-украинской войны Екатерина Полищук.

Какой сегодня праздник в мире

На международном уровне отмечается 31 марта праздник День резервного копирования. Он посвящен важности создания бекапа (запасной копии) для сохранения безопасности данных. В таком случае при сбое или взломе информацию можно будет легко восстановить.

Другие известные сегодня праздники мира - Международный день видимости трансгендерных людей, День Эйфелевой башни, День декольте, День варенья, День мексиканского тако.

Из известных мировых личностей в эту дату родились философ и математик Рене Декарт, композиторы Йоганн Бах и Йозеф Гайдн, химик Роберт Бунзен, физик Уильям Брегг, актер Кристофер Вокен, певица Лайма Вайкуле.

Что за праздник сегодня по народному календарю

В народе праздник сегодня известен под названием Ипатиев день. Этот день издавна считается очень удачным для посадки саженцев деревьев. Наши предки проводили в саду целый день и верили, что у работящих людей будет хороший урожай. Для лучшей урожайности растения, по приметам, следует полить святой водой.

Девушкам 30 марта рекомендуется умыться отваром листьев мать-и-мачехи. Такая простая процедура надолго сохранит молодость лица.

Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы

Чтобы не нарушить запретов этого дня, важно помнить, какой сегодня праздник наступает у украинцев. В этот день нельзя впускать домой незнакомцев, иначе они принесут с собой негатив и проблемы. Женщинам запрещено стричь волосы и ногти - отнимете у себя здоровье.

В этот день есть следующие погодные приметы:

на водоемах много лебедей - к потеплению;

ударил гром - к большому урожаю ягод и орехов;

если расцвела мать-и-мачеха, то начало апреля будет теплым;

ночные заморозки означают, что ещё 2 недели будут морозы.

Погода 31 марта в Украине отметится пасмурным небом и похолоданием. В некоторых областях возможен мелкий дождь.

У кого День ангела сегодня

По новому стилю День ангела 31 марта отмечают Вениамин, Иван, Иннокентий, Иосиф, Анна.

По старому стилю в праздник 31 марта поздравляют обладателей имен Даниил, Дмитрий, Кирилл, Трофим, Наталья.

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