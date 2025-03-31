Сегодняшняя дата имеет немало давних народных обычаев, особенно для крестьян. Мы рассказали все самые интересные факты о сегодняшней дате - какой праздник 31 марта наступает в Украине и в мире, у кого наступают именины и кто из известных людей родился сегодня.
Какой сегодня праздник церковный
По новому календарю праздник сегодня - церковный день памяти священномученика и епископа Ипатия Гангрского. По старому календарю верующие вспоминают архиепископа Кирилла Иерусалимского и мучеников Трофима и Евкарпия.
Ранее мы подробно писали, какой сегодня церковный праздник наступает у христиан и как счастливо провести этот день.
Какой сегодня праздник в Украине
Профессиональный праздник сегодня в Украине - День флориста. 31 марта 2000 года флористика вошла в официальный Классификатор профессий Украины. Сегодня мы чествуем профессионалов, которые дарят людям радость и красоту.
Из выдающихся украинцев в эту дату родились ученый Николай Бокариус, борец за независимость Украины Николай Михновский, астрофизик Борис Герасимович, поэт Леонид Вышеславский, политик Александр Турчинов, поэтесса и участница российско-украинской войны Екатерина Полищук.
Какой сегодня праздник в мире
На международном уровне отмечается 31 марта праздник День резервного копирования. Он посвящен важности создания бекапа (запасной копии) для сохранения безопасности данных. В таком случае при сбое или взломе информацию можно будет легко восстановить.
Другие известные сегодня праздники мира - Международный день видимости трансгендерных людей, День Эйфелевой башни, День декольте, День варенья, День мексиканского тако.
Из известных мировых личностей в эту дату родились философ и математик Рене Декарт, композиторы Йоганн Бах и Йозеф Гайдн, химик Роберт Бунзен, физик Уильям Брегг, актер Кристофер Вокен, певица Лайма Вайкуле.
Что за праздник сегодня по народному календарю
В народе праздник сегодня известен под названием Ипатиев день. Этот день издавна считается очень удачным для посадки саженцев деревьев. Наши предки проводили в саду целый день и верили, что у работящих людей будет хороший урожай. Для лучшей урожайности растения, по приметам, следует полить святой водой.
Девушкам 30 марта рекомендуется умыться отваром листьев мать-и-мачехи. Такая простая процедура надолго сохранит молодость лица.
Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы
Чтобы не нарушить запретов этого дня, важно помнить, какой сегодня праздник наступает у украинцев. В этот день нельзя впускать домой незнакомцев, иначе они принесут с собой негатив и проблемы. Женщинам запрещено стричь волосы и ногти - отнимете у себя здоровье.
В этот день есть следующие погодные приметы:
- на водоемах много лебедей - к потеплению;
- ударил гром - к большому урожаю ягод и орехов;
- если расцвела мать-и-мачеха, то начало апреля будет теплым;
- ночные заморозки означают, что ещё 2 недели будут морозы.
Погода 31 марта в Украине отметится пасмурным небом и похолоданием. В некоторых областях возможен мелкий дождь.
У кого День ангела сегодня
По новому стилю День ангела 31 марта отмечают Вениамин, Иван, Иннокентий, Иосиф, Анна.
По старому стилю в праздник 31 марта поздравляют обладателей имен Даниил, Дмитрий, Кирилл, Трофим, Наталья.