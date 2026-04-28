'Максимальное удовольствие гарантировано': вышел тизер нового сериала с Татьяной Маслани

Премьера сериала запланирована на 20 мая 2026 года.

Стриминговый сервис Apple TV показал новый тизер чернокомедийного сериала "Максимальное удовольствие гарантировано" (Maximum Pleasure Guaranteed).

В центре сюжета – недавно разведенная женщина по имени Паула, которая борется со своим бывшим мужем за опеку над дочерью. Пытаясь найти деньги на оплату адвокатов, она не придумывает ничего лучшего, чем устраивать откровенные онлайн-чаты с незнакомцами.

Во время одного из таких разговоров она становится свидетельницей похищения молодого парня, и это постепенно затягивает ее в "кроличью нору" шантажа, убийств и молодежного футбола. Параллельно переживая кризис собственной идентичности, женщина начинает собственное расследование, которое приводит ее к раскрытию масштабного преступного заговора и одновременно помогает наладить дела в личной жизни.

Главную роль в сериале сыграла Татьяна Маслани ("Обезьяна", "Хранитель", сериалы "Черная сиротка", "Она-Халк", "Перри Мейсон").

Режиссером сериала выступил Дэвид Гордон Грин, который до этого снял несколько последних фильмов франшизы "Хэллоуин", а также хоррор "Изгоняющий дьявола: Верующий" и комедию "Ананасовый экспресс".

Премьера сериала запланирована на 20 мая 2026 года. Первый сезон будет состоять из десяти эпизодов, первые два из которых выйдут одновременно.

