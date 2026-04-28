Бучинская назвала имя артиста, которого хотела бы видеть на 'Евровидении-2026' вместо LELÉKA

Певица рассказала, за кого болела на Национальном отборе.

Украинская певица Наталья Бучинская высказалась о Национальном отборе на "Евровидение-2026" и о том, кого из артистов считает достойным представлять нашу страну.

Не секрет, что в этом году победу по количеству голосов жюри и зрителей одержала певица LELÉKA с песней "Ridnym". Однако Бучинская честно призналась, что болела не за нее, а за Laud, который занял второе место на шоу.

"Я услышала его песню и остолбенела", – подчеркнула Наталья в интервью Славе Демину, вспоминая композицию "LIGHTKEEPER".

Исполнительница также добавила, что именно LAUD, по ее мнению, мог достойно выступить на европейской сцене. Свое мнение Бучинская объяснила так:

"Я не хочу обидеть эту девушку, но мне очень жаль, что не Laud представляет Украину, потому что у него очень высокий музыкальный и вокальный уровень. Он очень интересный и сценичный, мне очень понравился".

К слову, международный песенный конкурс "Евровидение-2026" пройдет 12, 14 и 16 мая в Вене. Представительница Украины LELÉKA будет выступать под номером 12 во втором полуфинале шоу.

