Могилевская сообщила о пополнении в семье: 'Мы невероятно счастливы'

Певица показала нового любимца семьи.

Известная украинская певица Наталья Могилевская поделилась неожиданной новостью – ее семья стала еще больше. В семье появилась рыжая кошка. Ее артистка привезла из другого города. Об этом звезда рассказала в своем Instagram.

Она отметила, что нашла рыжую кошечку во время проживания в отеле в Черкассах. Особенность этого места в том, что на территории заведения живет очень много кошек. Одна из них зашла к артистке в номер и три дня жила с ней. Поэтому Наталья Могилевская решила забрать ее домой.

"Мы невероятно счастливы. А Сонька… это просто вообще. Она так хотела кошечку, просто… ну, очень сильно. Все очень счастливы! А кошечка нашла свой дом и семью, в которой уютно, тепло и тебя все любят", – рассказала Могилевская.

Артистка опубликовала несколько кадров, на которых показала, как дети встретили нового члена семьи. На них маленькая София и 14-летняя старшая дочь певицы Мишель играют с хвостатым и гладят его. Как зовут рыжую кошечку, певица не указала.

Отметим, с 2023 года Наталья Могилевская воспитывает двух девочек-сестер, которых удочерила вместе со своим мужем Валентином. Известно, что старшая дочь занимается легкой атлетикой в профессиональном учреждении и недавно даже успела поработать, а младшая – посещает детский сад.

