Праздничный стол 2020: рецепты новогодних закусок (видео)

Ни один праздничный стол не может обойтись без закусок. Они придают шик любому застолью.

Итак, до Нового года осталась какая-то неделя. Пора подумать о праздничных угощениях. Сегодня поговорим о закусках. Ведь именно они придают роскошь и наполненность праздничному столу.

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Словарь говорит нам, что закуска - еда, которая подаётся перед основными блюдами либо в качестве отдельной лёгкой трапезы. Закуски бывают горячими и холодными.

Пожалуй, начнем с горячих, ведь они должны первыми подаваться на стол.

Горячие закуски на Новый год

Следующий год - год мыши. Пусть это и не будет оригинально, но зато вкусно - сырные палочки в кляре. Минимум продуктов - максимум вкуса!

Вам понадобится твердый сыр (от его качества и сорта будет зависеть вкус конечного продукта), яйцо, мука и подсолнечное масло для жарки. Из муки и яйца сделать кляр, обмакнуть нарезанный палочками сыр в получившийся кляр и обжарить в большом количестве масла. Или вот так: сыр натереть на мелкой терке, смешать его с яйцом и мукой, сформировать палочки, а уж потом обжарить их в масле.

Сырные рулетики из лаваша

Тоже очень простая, но вкусная закуска.

Лаваш тонкий - 1 лист

Сыр твердый - 150 г

Чеснок - 0,5-1 зубчик

Зелень свежая, измельченная - 1-2 ст. ложки

Яйцо - 1 шт.

Сухари панировочные

Масло растительное

Сыр натереть на мелкой терке, добавить в него чеснок и мелко нарезанную зелень. Все перемешать. Если сыр не соленый, то посолить.Лаваш разрежьте вдоль на полоски шириной приблизительно 15 см. Выложить начинку на полоски лаваша и свернуть их трубочкой. Каждую трубочку обмакните в яйце и обваляйте в сухарях. Обжарьте трубочки из лаваша с сыром с двух сторон до румяности.

Закусочные оладьи

Кефир - 250 мл

Перец болгарский (разноцветный) - 220 г

Помидоры - 200 г

Колбаса сырокопченая - 100 г

Сыр твердый - 70 г

Мука пшеничная - 160 г

Яйца - 2 шт.

Лук зеленый - 2 стебля

Петрушка свежая - 2 веточки

Сахар - 0,5-1 ч. ложки (по вкусу)

Сода - 0,5 ч. ложки

Соль - 0,5 ч. ложки

Перец черный молотый - 1-2 щепотки (по вкусу)

Масло растительное

Соедините кефир, соль, сахар и соду. Перец, помидоры и колбасу нарежьте мелкими кубиками. Сыр натрите на мелкой терке. Добавьте в кефирную смесь яйца, колбасу и натертый сыр. Просейте в миску пшеничную муку. В получившееся густое тесто добавьте черный молотый перец, болгарский перец, помидоры и мелко нарезанную зелень. Жарить оладьи с небольшим количеством масла с двух сторон, доводя их до золотистого цвета.

Лук-порей вместо жульена

Предлагаем немного отступить от канонов и приготовить вместо традиционного жульена запеканку из лука-порея. Ее также можно подавать в маленьких порционных формочках.

Лук-порей - 400 г

Масло сливочное - 1,5 ст. л.

Сливки - 150 мл

Сыр твердый - 30 г

Орех мускатный молотый, соль перец по вкусу

Лук-порей нарезать кружочками. Протушить его в сливочном масле около 7-10 минут, посолить и поперчить, добавить мускатный орех по вкусу.. Залить сливками и подержать на плите еще 1-2 минуты. Переложить готовую смесь в порционные кокотницы, густо посыпать сыром и запечь в духовке до румяности.

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Холодные закуски на Новый год 2020

Сырные "Рафаэло"

Несколько видов твердого и полутвердого сыра

Плавленные сырки

Майонез

Чеснок

Крабовые палочки

Маслины

Чем разнообразнее у вас будет набор сыров, тем вкуснее получится закуска. Обязательно возьмите плавленные сырки, они скрепят наши "рафаэлки", натрите их на терке, добавьте натертый на мелкой терке, например, Российский сыр и гауду. Добавьте выдавленный через пресс чеснок. Заправьте все небольшим количеством майонеза, чтобы получилась плотная клейкая масса. Из нее руками сформируйте шарики. Внутрь каждого шарика положите маслинку (без косточки, конечно же). Шарик обваляйте в натертых на мелкой терке крабовых балочках - закуска готова. Кстати, шарики еще можно обвалять в мелко нарезанной зелени.

Павлиний хвост

Закуска очень эффектно смотрится на праздничном столе. Для ее приготовления вам понадобятся:

Баклажаны - 2 шт.

Помидоры - 2 шт.

Огурец - 2 шт.

Сыр твердый

Чеснок

Майонез

Маслины

Соль

Баклажаны нарезать кружочками, посыпать большим количеством соли и оставить на полчаса. Затем промыть баклажаны водой - так мы избавимся от горечи.

Обжарить баклажаны на растительном масле с каждой стороны по 3-4 минуты. Дать стечь жиру или промокнуть их бумажным полотенцем. Нарезать помидоры кружочками или половинками. Огурцы нарезать кружочками. Сыр натереть на крупной терке, добавить к нему мелко рубленный чеснок, добавить майонез.

Перекладываем баклажаны блюдо так, чтобы получилась форма павлиньего хвоста. Сверху на каждый кусочек кладем кружок помидора, на нее сырную смесь, затем огурец. На огурец укладываем половинку маслины.

Актуальными до сих пор остаются фаршированные половинки яиц. Предлагаем вам несколько вариантов начинки.

Печень трески, жареный лук плюс желток.

Жареные грибы, сметана и желток.

Авокадо с крабовыми палочками и майонезом.

Желток, обжаренный лук, лосось в масле или печень трески.

Креветки, инжир, чеснок и майонез.

По-настоящему празднично на столе выглядят канапе на шпажках. Вариаций их приготовления существует великое множество. Вот некоторые из них:

Половинка отварного перепелиного яйца, немного сливочного масла или сливочного сыра, сверху ломтик красной рыбы.

Сыр, ветчина, листья салата, оливки.

Ананас и твердый сыр.

Моцарелла, базилик, помидоры черри.