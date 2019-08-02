День Ильи: традиции и приметы, что можно и нельзя делать

В православном церковном календаре дата праздника Ильин день - 2 августа.

В самом начале августа православные христиане отмечают Ильин день - праздник в честь ветхозаветного пророка Ильи.

Какого числа Ильин день в 2019 году, чем прославился Илья, какие народные приметы связаны с этим днем читайте в материале УНИАН.

Какого числа Ильин день в 2019 году

В православном церковном календаре дата праздника Ильин день - 2 августа (20 июля по старому стилю). Каждый год память пророка Ильи отмечается в один и тот же день, то есть из даты не выходит.

История праздника Ильин день

Илья-пророк родился за 900 лет до Рождества Христова. Когда младенец появился на свет, его отцу Соваку пришло видение: благообразные мужи беседовали с мальчиком, пеленали огнем и питали пламенем огненным. Видение оказалось пророческим. В юношестве Илья удалился в пустыню. Он ревностно молился и соблюдал строжайший пост.

Пророк был примером целомудренной жизни. Он боролся с идолопоклонничеством, совершал чудеса во имя Господа.

Илья был призван служить царю Ахаву, который поклонялся Ваалу (солнцу). Илья, по слову Господа, призвал людей обратиться к истинному Богу, иначе царство постигнет голод. Царь не послушался пророка, и в стране наступила засуха. Через год Илья вновь объявил людям о том, что все беды происходят из-за поклонения Ваалу. Чтобы "разбить" заблуждение израильтян, Илья предложил сделать два жертвенника: один Ваалу, а другой Богу, и сказал: "Принесем жертвы, и если огонь с неба сойдет на жертвенник Ваала, значит, он истинный Бог, а если нет, то идол".

Согласно преданию, пророка живым забрали на небо. Туда он умчался на огненной колеснице, запряженной четырьмя белыми конями, оставив после себя своего духовного ученика Елисея. Считается, что на небе Илья ждёт второго пришествия Христа, чтобы снова возвратиться на землю.

Первый православный храм на Руси был построен в Киеве именно в честь Ильи-пророка ещё до официального Крещения Руси.

Что нельзя делать в день пророка Ильи

Заниматься сельскохозяйственными работами, к этому дню сено уже должно быть убрано.

Впускать в дом бездомных собак и кошек, потому как, считается, что в этот день, спасаясь от святого Ильи, нечистая сила превращается в различных зверей. И впустив бездомное животное в дом, можно тем самым накликать беду.

Выгонять скот на пастбище, иначе его могут загрызть волки.

Во время грозы стоять под деревом, веселиться или находиться в воде. Лучше закрыть дома все окна и зеркала и зажечь свечи.

Купаться. Считалось, что «Илья-пророк в реках воду мутит», и с этого дня она становится холодной. «До Ильи люди купаются, а затем с озером прощаются». В народе также верили, что нечисть прячется от Ильи в воде. Тех, кто осмелится зайти в реку, русалки и водяные утаскивают на дно. Также предки верили, что купание на Ильин день чревато тяжелыми болезнями.

Что нужно делать в день Ильи-пророка

Умываться дождем. Наши предки верили, что если на Илью пойдет дождь, и люди успеют им умыться, этим можно навсегда избавить себя от сглаза и болезней. Также дождевую воду в этот день запасают впрок, чтобы потом пользоваться ею в лечебных целях.

Ухаживать за пчелами.

Смотреть, куда молния бьет. По поверью, в том месте, куда она ударит, может быть спрятан клад.

Традиции и обряды в Ильин день

Во всех преданиях описывалось, что Илия-пророк выражает Божий гнев. Его карающая справедливая десница наказывала духов тьмы, а особенно злых демонов. По верованию людей, вся нечистая сила спасается от его молниеносных стрел, превращаясь не только в диких зверей (зайцев, лисиц) и пресмыкающихся, но и в домашних: собак, кошек и прочих. Потому-то 2 августа появился обычай не выпускать на улицу собак и кошек и не впускать домашних любимцев, чтобы духи тьмы, нашедшие укрытие в них и спасающиеся от стрел, не пробрались в жилище, и в дом не попала молния, предназначенная для них. Крестьяне доставали ружья, чтобы дать отпор нечистой силе вселившейся в волков, лис и других зверей. Рыболовы в этот день выбрасывали пойманную во время грозы рыбу с красными глазами, веря, что в ней нашли временное пристанище черти.

Во время грозы запрещалось находиться в воде, под деревом, под сосной с 2-мя верхушками, бегать по улице, громко говорить, петь, кричать, стрелять. Бабушки учили внуков при грозе плотно закрывать двери, занавешивать окна, перед иконой зажигать или лампадку, или свечу (крещенскую или четверговую); перекрестить себя и все вокруг, умоляя Илью-пророка избавить их семью от трясучего грома, от летучей стрелы. На голове при этом охранительном обряде обязательно должен был быть платок. Чтобы сохранить от молнии свои жилища и дворы, поля, скот, крестьяне окуривали всё ладаном в вечернее время перед днем Ильи.

Народные приметы в день Ильи пророка

В этот день не пускают в дом кошек и собак, чтобы не было в семье людей, пораженных громом и молнией.

Если на Илью дождь с громом – голова болеть будет.

Илья Пророк – косьбе срок!

Какая погода на Илью, такая будет и на Воздвиженье.

Глухой гром – к покою, гулкий гром – к ссоре.

Гром гремит громко, но не резко – к ненастью.

На Илью до обеда лето, а после обеда - осень.

Гром отрывисто гремит – к короткому дождю.

Кто попал в Ильин день под дождь – весь год здоров будет.

С Ильина дня ночь длинна: работник высыпается, а кони наедаются.

Нельзя работать на Ильин день в поле - урожай сгорит.

После Ильина дня в поле сива коня не увидишь - вот до чего темны ночи.

С Ильина дня вода холодна.

До Ильи мужик купается, а с Ильи с рекой прощается.

Если в Ильин день пожар случится, то до воды в огонь молоко льют, чтобы дальше не разошелся.

Гром гремит - то Илья в своей колеснице по небу едет.

До Ильи поп дождя не умолит - после Ильи баба фартуком нагонит.

Если на Илью дождь с громом - голова болеть будет.

Гром долгий и беспрерывный - к тяжести в груди.

Кто на Илью копны посчитает - тот все добро потеряет.

Поздравления с днем Ильи

В день Ильи-пророка вам

Я желаю счастья.

Не пророчит пусть судьба

Беды и ненастья.

Пусть лишь добрые прогнозы

Будут в жизни вашей.

Будет пусть здоровье в теле,

Дом ваш — полной чашей.

***

Святым пророком был Илья,

В молитве дождь просил у Бога,

Предшественником был Христа,

Великим стал пророком.

Желаю счастья и добра,

Любви, тепла в сердцах и мира,

Чтоб Божье Слово вам всегда

Плод в жизни приносило.

Плод духа: радость, мир, любовь,

Долготерпение и благость.

Пусть наполняет вера вас,

Праведность и святость!

***

Ильин день настал, а значит,

С тем приветствую тебя!

От души желаю счастья и удачи,

И сбылась, конечно, чтоб мечта.

Пусть преследует везенье,

Пусть обнимет позитив.

Прочь идут пускай сомненья,

Ну, а рядом будет креатив.

***

Пусть сегодня Илья Пророк одарит вас и вашу семью благами, удачей, хранит ваш домашний очаг и убережет от дурной напасти! Желаем душевного спокойствия, верных друзей! Пусть работа будет всегда в радость!

Пусть Ильин день не пугает Вас своими холодами, пускай с приходом этого праздника погода портится лишь на улице, а у Вас и в короткие дождливые дни, и в темные осенние ночи на душе будет по-летнему тепло от семейного счастья и благополучия в доме.