Важно знать, как активизировать клев рыбы, чтобы получить хороший улов.

Рыбалка – это хобби, которое является любимым для многих мужчин и женщин. Во время рыбалки можно расслабиться и отвлечься, но, без сомнений, не менее важным будет улов. Поэтому обязательно нужно быть в курсе, как сделать, чтобы клевала рыба, о чем мы и расскажем в материале.

Как сделать, чтобы рыба клевала - советы опытных рыбаков

Когда вы уже определились с местом для ловли рыбы, вам нужно произвести несколько забросов для пробы, которые помогут понять предпочтение местной рыбы. Надо активно менять приманки и важно опробовать таким методом весь пруд на "настроение" рыбы.

Чтобы знать, как активизировать клев рыбы, надо придать значение именно приманке. Рыбу нужно всячески к ней заманивать, желательно в течение пары дней: необходимо в одно время суток бросать в воду приманку. Можно прикормить сразу пару локаций и время от времени их проверять на клев. При этом важно не переусердствовать и не перекормить рыбу, бросив много приманки.

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Чем можно приманить рыбу – не ошибитесь в выборе

Для успешной рыбалки и отличного клева необходимо учитывать и знать, чем надо ловить рыбу на реке. Укажем, какая самая лучшая приманка для рыбы, и в каких условиях ее использовать. Из приманок растительного происхождения лучше всего использовать:

зерна, в том числе гороха, кукурузы и других злаковых;

разные вариации каш;

тесто из разных видов зерна.

Что же касается приманок животного происхождения, то тут стоит отдать предпочтение таким:

червям и опарышам;

мотылю, а также куколкам мух и других насекомых;

для ловли крупной рыбы стоит взять живца.

Важный момент заключается в том, что выбор приманки напрямую зависит от температуры воздуха: летом лучше использовать приманки растительного происхождения, нежели животного.

Что любит рыба – важные условия для успешной рыбалки

При планировании похода на рыбалку надо учитывать погодные факторы и знать, как зависит клев рыбы от атмосферного давления. Рыба крайне чувствительна к ухудшению погоды и начинает активничать перед ним. То есть, когда падает давление перед ухудшением погоды, клев будет отличным.

Нужно брать во внимание и то, как фазы луны влияют на клев рыбы, а это значительный фактор. При растущей луне, когда она практически не воздействует на рыбу, и та ведет себя естественно, ловля должна быть успешной, а при убывающей Луне результат может вас разочаровать.

Многие начинающие рыбаки задаются вопросом, почему рыба не клюет в обед, ответ на который довольно прост. Ближе к середине дня, особенно летом, становиться жарко, из-за чего рыба начинает прятаться на глубине. В такое время рекомендуется рыбачить с лодки посреди водоема, чтобы доставать до более прохладных участков, где прячется рыба.

Ранее мы писали, как хранить рыбу в холодильнике и без него, предоставив полезные советы.

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