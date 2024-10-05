Разбираемся, можно ли ездить на летней резине зимой и могут ли за это наказать.

С приходом зимы автомобилистам приходится "переобуваться" - менять летнюю резину на зимнюю. Правда, делают это далеко не все: у кого-то шин на зимней резине нет, а кто-то считает, что менять ее необязательно. Мы обратились за разъяснением к экспертам, нужно ли это делать и можно ли получить штраф за езду на летней резине зимой.

Когда нужно менять резину на зимнюю и зачем это делать - объяснение экспертов

Менять резину с летней на зимнюю нужно обязательно, уверяет автомеханик СТО LС$ervise Влад:

Летняя резина при низкой температуре дубеет - становится "деревянной". Соответственно эффективность торможения на асфальте меняется, а это может привести к ДТП.

С ним соглашаются и опытные водители: резина на зимних шинах мягче и она, в отличие от летней, лучше держит дорогу. Кроме того, протектор зимней резины лучше очищается от снега - на летней же резине он, наоборот, забивается и на деле получается, что лед едет по льду.

При какой температуре менять резину на зимнюю? "Резину меняют, если средняя температура воздуха днем составляет +5°С. Как только на улице установилась такая температура воздуха - это значит, что надо "переобуваться",- говорит Влад.

Если был температурный скачок, но в целом температура воздуха держится выше +5°С, то в принципе, поездить на летней резине еще можно - но опять же, предупреждает эксперт, передвигаться надо осторожнее и быть внимательнее за рулем.

Кроме всего, говорит механик, есть так называемая всесезонная резина - ее можно отличить по тому, что на рисунке протектора изображены листок, солнце и снежинка. На такой резине можно проездить дольше, чем на летней - до самой зимы, но зимой ею пользоваться нежелательно.

Все шины автомобиля должны быть одинаковыми, отмечает эксперт, а на ведущую ось рекомендуют ставить те, которые имеют лучшее состояние.

Когда менять летнюю резину на зимнюю в Украине по закону - ответ юриста

В январе 2023 года, в связи с опасной ситуацией на дорогах, народные депутаты Украины представили законопроект №8369, который предусматривал штрафы за езду на несезонной резине. Но этот документ на уровне закона так и не был принят.

По словам адвоката Вадима Левицкого, сейчас в правилах дорожного движения (ПДД) рекомендуется использовать шины, которые соответствуют состоянию проезжей части. Но рекомендация - это не обязательство. В то же время в ПДД указаны требования к высоте протектора и состоянию шин автомобиля - например, они не должны быть "лысыми", у них не должен торчать корд (каркас внутри резинового слоя в покрышке), они не должны иметь повреждений. "Если шины в неудовлетворительном состоянии - независимо от того, для какого сезона они предназначены - тогда автомобилисту грозит наказание согласно статье 125 Кодекса Украины об административных правонарушениях ("Другие нарушения правил дорожного движения"). За такое нарушение человек может получить предупреждение",- говорит юрист.

Бывают еще и другие ситуации: например, на одной оси автомобиля одна морозостойкая резина, а другая - нет. Вот это уже, говорит Вадим Левицкий, нарушение ПДД:

Авто с разными шинами на одной оси считается имеющим технические неисправности, и передвигаться на нем запрещено.

Автомобилиста, который управляет такой машиной, могут наказать по статье 121 ст. КУоАП ("Нарушение правил управления или эксплуатации транспортного средства, правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами"). Минимальный штраф, предусмотренный этой статьей, - 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (340 гривен - УНИАН).

Ранее мы рассказывали, когда включать противотуманки, чтобы не "влепили" штраф.

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