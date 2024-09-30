В каких случаях разрешается использовать противотуманные фары и можно ли ездить с "противотуманками" без тумана - мы спросили у эксперта.

Водители иногда интересуются: "Когда включать "противотуманки" можно и когда нельзя?" Можно ли их использовать вместо фар ближнего света или же только исключительно в туман? С этим вопросом мы обратились к адвокату, и вот что он нам рассказал.

Когда нужно включать противотуманки, а когда это запрещено - что говорит эксперт

По словам адвоката Вадима Левицкого, следует помнить, что есть противотуманные фары и есть задний противотуманный фонарь (иногда два, красного цвета). Разберемся сначала, можно ли включать "противотуманки" ночью или использовать их в городе в отсутствие тумана?

Противотуманные фары разрешено использовать не только когда туман, но и если на дороге недостаточная видимость - например, вечером или в тоннеле,

- говорит адвокат.

Включать "противотуманки", по его словам, можно:

отдельно с ближним светом;

отдельно с дальним светом;

вместе с ближним светом;

вместе с дальним светом.

Ночью или вечером, когда на улице темно, а также на неосвещаемых участках дороги необходимо "зажигать" противотуманные фары исключительно с ближним/дальним светом.

Если будут включены только "противотуманки", а ближний/дальний свет - нет, то это уже нарушение. Не потому, что вы используете противотуманные фары, а потому, что не включаете ближний/дальний свет, хотя должны сделать это,

- объясняет эксперт.

Задний противотуманный фонарь водитель может включать в любое время суток, но только при плохой видимости на дороге.

Вы должны запомнить правила, когда нужно включать "противотуманки" или задний фонарь:

во время тумана, дождя;

при заезде в тоннель;

на неосвещенных участках дороги;

вечером, ночью.

И "противотуманки", и задний фонарь можно использовать вместе с фарами ближнего или дальнего света, если это необходимо, исходя из дорожных ситуаций, описанных выше. Нельзя использовать противотуманные фары или задний фонарь как альтернативу фарам ближнего и дальнего света, особенно если по ПДД они должны быть включены. Также в "противотуманках" или фонаре нет смысла, если вы хорошо видите дорогу.

Перед тем, как использовать "противотуманки", важно помнить, что свет ваших противотуманных фар не должен слепить других водителей или пешеходов. За неправильное пользование внешними осветительными приборами предусмотрена ответственность статьей 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях - это может быть штраф в размере 25 необлагаемых минимумов доходов граждан (425 грн - УНИАН).

Ранее мы рассказывали, как отполировать фары самостоятельно лимоном и содой.

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