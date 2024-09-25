Разбираемся, в какие дни квасить капусту лучше всего - что говорят народные приметы и лунный календарь.

Квашеная капуста - не только вкусная заготовка, но и очень полезная. Именно в квашенной капусте содержится много витамина С, который особенно необходим организму в холодное время года. Осень - идеальное время, чтобы заготовить капусту на зиму. Рассказываем, когда можно квасить капусту, чтобы она простояла до весны.

Когда квасить капусту лучше всего

Квасят капусту традиционно в октябре и ноябре, для этого берут, как правило, поздние сорта - с плотными и сочными головками, они идеально подходят для квашения.

В какой день квасить капусту - в мужской или женский? В засолке капусты есть одна тонкость: квасить ее можно лишь в определенные дни недели, так называемые мужские. Считается, что если поквасить в женский, то капуста получится слизкой, мягкой и долго храниться не будет.

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Чтоб квашеная капуста вышла сочная, хрустящей и долго простояла, ее лучше всего квасить в понедельник, вторник и четверг - мужские дни. Также нужно учесть, чтобы эти дни совпали с благоприятными днями по лунному календарю.

Когда квасить капусту по лунному календарю в октябре-ноябре 2024

Для закваски капусты хорошо, если мужские дни недели совпадут с датами, когда Луна находится в знаках Зодиака Овна, Стрельца и Козерога:

в октябре 2024 - 7, 8, 9, 10, 11, 16;

в ноябре 2024 - 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 30 число.

Считается, что тогда заготовка получится вкусной и будет храниться без потери качества долгое время.

Квашеная капуста - рецепт из бабушкиного блокнота

Квашеная капуста готовится довольно быстро и всего из 4-х ингредиентов.

Ингредиенты:

капуста (средний кочан) - 2-2,5 кг;

морковь - 2 шт.

Для рассола:

вода - 1 л;

поваренная соль - 1 ст. л.;

сахар - 2 ст. л.

Нашинковать капусту, натереть морковь на крупной терке. Для рассола растворить в воде соль и сахар. Выложить капусту с морковью в банку, примять, залить рассолом.

Сверху положить кусочек капустного листа - чтобы нашинкованная капуста не почернела. Накрыть марлей, поставить в миску и в темное и теплое место. Через три дня рассол нужно долить, так как часть его за это время "сбежит". Накрыть пластмассовой крышкой и убрать в прохладное место.

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