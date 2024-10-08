Квашеную капусту важно хранить в чистой и герметично закрытой таре.

Квашеная капуста - любимая закуска многих. Но иногда процесс брожения может пойти не так, и она приобретает горький привкус или покрывается слизью.

УНИАН узнавал, можно ли есть горькую квашеную капусту и что делать, если рассол в квашеной капусте стал тягучим и скользким.

Почему капуста горчит после закваски - что важно знать

Горькая квашеная капуста может быть результатом неправильного процесса ферментации.

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Горечь возникает по нескольким причинам:

недостаток соли,

неправильные условия брожения,

низкое качество исходного продукта.

Отсюда и выплывает главный совет, как сделать квашеную капусту менее горькой - нужно промыть ее в холодной воде. Промывание помогает не только улучшить вкус, но и освежить капусту перед подачей на стол.

Но нужно ли промывать квашеную капусту каждый раз? Нет, только если она стала слишком соленой или горькой.

После промывки можно добавить в нее немного сахара или моркови, чтобы сделать квашеную капусту менее горькой и сбалансировать вкус.

Как спасти квашеную капусту от слизи - проверенный способ

Иногда у квашеной капусты рассол становится скользким и тягучим. Это, в том числе, может быть следствием неправильного брожения или попадания в капусту нежелательных бактерий.

И чтобы реанимировать квашеную капусту, ее также нужно тщательно промыть, а затем приготовить новый рассол с правильной концентрацией соли.

Кроме того, не менее важно хранить капусту в чистой посуде и при правильной температуре.

Таким образом, чтобы избежать горечи и слизи в квашеной капусте, важно следить за условиями брожения, соблюдать пропорции соли и хранить продукт в чистой, герметично закрытой таре.

Напомним, ранее УНИАН публиковал рецепт квашеной капусты на зиму.

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