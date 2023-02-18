Куст зеленого и сочного укропа дома радует не только глаз, но и запасливую хозяйку, ведь это прекрасный источник витаминов.

Каждая хозяйка знает, как важно иметь дома под рукой свежий ароматный укроп. Многие считают, что лучше купить на рынке или в магазине, но срезанная зелень вянет и теряет не только свой аппетитный вид, но и полезные свойства.

Лучший способ обеспечить семью свежим укропом - вырастить его самостоятельно дома на подоконнике или балконе, если он застеклен.

УНИАН разбирался, как как вырастить укроп дома.

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Ранее УНИАН писал, чем полезна микрозелень и как ее вырастить дома.

Как вырастить укроп дома – самый легкий способ

Как бы нам не хотелось, но быстро вырастить укроп в открытом грунте или на подоконнике не удастся. Дело в том, что каждое растения имеют свой жизненный цикл. Укроп не исключение.

Это популярное растение выращивается из семян, что является достаточно долгим процессом. В среднем укропу необходимо от пяти до восьми недель.

Сочный зеленый куст укропа можно легко вырастить дома в обычном цветочном горшке. Самое главное правило – замочить семена в теплой воде.

Тут есть два варианта:

Семена можно насыпать в один слой в пластиковую посуду и налить столько теплой воды, чтобы она слегка их покрывала. Накрыть их пищевой пленкой и сделать в ней дырочки, чтобы избежать прелости и плесени. Оставить в темном и тепло месте на два дня. Можно выложить семена ровным слоем на салфетку или вату, хорошо смочить водой, накрыть слоем салфетки или ваты, и снова взбрызнуть водой. Поместить "конверты" с семенами в пластиковый судок, в крышке которого предварительно проделать дырочки, и оставить в темном и теплом месте на два дня.

После замачивания семена высаживаем в обычный горшок для комнатных растений. Для этого необходимо на дно выложить дренаж – керамзит, гальку, щебень, пенопласт, древесный уголь и даже битый кирпич или битую керамику.

Поверх дренажа засыпаем смесью в равных количествах земли для комнатных цветов, которую можно купить в садоводческом магазине, и земли из сада.

Дальше высаживаем семена в грунт, присыпаем слоем земли и поливаем. На первые дни горшок можно затянуть пищевой пленкой с дырочками, пока не появятся ростки.

Сам горшок оставляем на подоконнике или на застекленном балконе, если позволяет температура.

Как вырастить укроп на подоконнике зимой – три главных правила

Выращивание зелени, в частности укропа, зимой на подоконнике не отличается от других сезонов, но имеет ряд нюансов.

Во-первых, необходимо поддерживать температурный режим. Ведь сквозняки из окна могут свести все старания на нет, как и сухой горячий воздух от батареи. Во-вторых, влажность грунта – очень важно не заливать растения, но и давать земле пересохнуть, особенно, если батарея расположена близко. В-третьих, освещение – зимой световой день очень короткий, а укроп любит свет. В связи с этим лучше установить специальную фитолампу.

Как вырастить укроп без зонтиков - лайфхак

Для начала необходимо выбрать сорт укропа. Лучше всего подойдут "Голдкрон", "Дукат", "Аннет" или обычный кустовой. Их отличает от других то, что данные сорта растут пышным кустом и долго не цветут, а значит не формируют зонтики.

После выбора семян приступаем к их замачиванию. Заливаем укроп водой, но ее температура должна быть 50 градусов. Три дня воду надо менять примерно пять раз в сутки.

Дальше выкладываем семена между двумя кусками влажной ткани, которую постоянно надо будет взбрызгивать водой, чтобы семена не пересыхали. Ждем первых ростков.

Когда семена прорастут, их необходимо высадить в грунт на глубину 1-1,5 сантиметра. Сеем укроп так, чтобы получились пучки, а не грядки. В результате вы получите пышный куст укропа, на котором долго не будут формироваться зонтики.

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