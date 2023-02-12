Рассказываем, как правильно садить специю в горшок и как вырастить лавровый лист из семян.

Лавровый лист, конечно, купить проще, но вырастить его самому - куда приятнее. Он красив сам по себе, а блюда с домашним лавровым листочком - однозначно вкуснее. Как вырастить лавровый лист из семян - читайте в материале УНИАН.

Ранее мы рассказывали, для чего втыкать спички в горшок с цветами - полезный лайфхак.

Вырастить лавр дома не так сложно, как кажется. Это можно сделать несколькими способами:

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семенами;

черенками;

готовой рассадой.

Чаще всего лавровый лист выращивают из семян.

Как прорастить семена лаврового листа

Семена можно купить в специальном магазине или на рынке. Садят их в середине или в конце зимы - сам процесс проращивания займет у вас 2-4 месяца. То есть, когда взойдут ростки, то температура окружающей среды будет наиболее оптимальная для их роста.

Итак, чтобы вырастить лавровый лист на подоконнике нужно:

очистить семена от оболочки и на 3-4 дня оставить их в теплой воде;

посадить семена в подготовленную почву - можно взять субстрат, который обычно используют для посадки кактусов и суккулентов, или же приготовить почву самостоятельно из равных частей дерновой земли, торфа и компоста, а для верхнего слоя взять речной песок;

садить семена нужно в небольшой горшочек с дренажными отверстиями, чтобы в нем не застаивалась вода, на глубину 1-1,5 см и на расстоянии примерно 2 см;

увлажнить из пульверизатора, накрыть полиэтиленом и поставить в теплое и освещенное место, но без попадания прямых солнечных лучей.

Парничок, который получился, нужно периодически проветривать, и следить, чтобы почва была влажной. Как только появятся всходы, пленку нужно будет снять, а почву снова увлажнить.

Как вырастить лавровый лист из семян - пересадка и полив

Когда сеянцы немного подрастут, и у них появится по 2-4 настоящих листочка, растения пересаживают по индивидуальным горшочкам (на 1 л). Делать это нужно максимально аккуратно, чтобы не повредить корешок. После пересадки поместите горшки на 2-3 недели в темное место - в это время у растений будет формироваться корневая система. Затем сеянцы нужно поставить на свет.

Оптимальная температура для лаврового листа - +20-26°С, зимой - +15°С. Поливать лавр нужно теплой отфильтрованной водой, но в меру: летом - 2 раза в неделю, в период покоя - 1 раз в 5 дней. Кроме этого, растение можно опрыскивать - лавр это любит. А если позволяет погода, то выносите его на балкон или в сад.

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