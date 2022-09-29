Кухня загрязняется довольно быстро - в процессе приготовления блюд остатки пищи прилипают к разным поверхностям, в том числе, и к плитке. Вымывать нужно не только стены, но и пол - даже там иногда можно найти кусочки еды или грязные пятна. УНИАН расскажет, чем отмыть застарелый жир на кафеле и привести кухню в порядок.
Ранее мы говорили о том, как очистить плиту от старого жира и нагара.
Чем отмыть плитку на кухне, чтобы блестела - народные методы
Опытные хозяйки советуют несколько средств, которые есть в арсенале каждой женщины. Наши бабушки годами пользовались этой продукцией, чтобы держать кухню в чистоте. Вы также можете использовать их в процессе уборки:
- сода и уксус - соду смешать с водой, нанести кашицу на плитку, подождать 10 минут, распылить уксус через пульверизатор, смыть губкой и водой;
- лимон - натереть плитку кусочком лимона, подождать 10 минут, вытереть влажной губкой;
- лимонная кислота - смешать с водой, распылить через пульверизатор, подождать 10 минут, вытереть влажной губкой;
- нашатырь - развести в воде в пропорции 1:2, распылить через пульверизатор, подождать 10 минут, вытереть влажной губкой;
- горчичный порошок - смешать с водой до состояния кашицы, нанести на плитку, подождать 10 минут, вытереть влажной губкой.
Для того, чтобы быстро убрать грязь с плитки на полу, можно распылить на плитку раствор уксуса или нашатыря (смешивать с водой в пропорции 1:2), через 10 минут вымыть полы чистой водой.
Межплиточные швы прекрасно очищаются с помощью зубной пасты - ее нужно нанести щеткой на проблемные участки, через 10 минут тщательно вытереть губкой.
Полезный совет: если вы используете бытовую химию для уборки на кухне, то выбирайте только гелевые средства - порошки слишком агрессивны для глянцевой поверхности плитки, они могут оставить царапины или стать причиной потускнения материала.