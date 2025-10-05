Домашний продукт удивил сильнее остальных.

Сметана используется как заправка для салата, как соус для пельменей или вареников, даже как дополнительный ингредиент в главном украинском первом блюде - борще. Без этого продукта многие люди своего рациона просто не представляют, поэтому важно знать, как проверить сметану на крахмал, чтобы не купить подделку.

Как отличить поддельную сметану от настоящей - лайфхак

Пользовательница социальной сети TikTok под ником Nutriella купила четыре разных вида сметаны и решила показать своим подписчикам, как определить сметану на натуральность. На столе оказались такие образцы - "Селянська", "Столиця смаку, "Харківська" и обычная домашняя сметана в пластиковом стакане, купленная на развес на рынке.

Для того чтобы проверить, есть ли в сметане крахмал, автор видео выложила немного продукта из каждой упаковки на отдельную тарелку и капнула на каждый образец несколько капель йода. Затем взяла ложку и начала перемешивать продукт. Первой в эксперименте приняла участие сметана "Селянська" - оказалось, что она под воздействием йода из белой превратилась в светло-коричневую, и это вариант нормы.

Дальше Nutriella перемешала по очереди чистой ложкой остальные образцы - домашнюю сметану, а также продукты торговых марок "Столиця смаку" и "Харківська". Результат неприятно удивил - все три продукта сменили цвет с белого на фиолетовый, что доказывает наличие в них составе крахмала.

Сама автор видео была особенно шокирована итогами эксперимента в отношении домашней сметаны, ведь многим людям кажется, что на рынке как раз продают натуральный продукт, но это не всегда так.

Внимания заслужил не только тест сметаны на крахмал, но и комментарии под видео. Люди шутили и возмущались:

"Что вы прицепились к крахмалу? Вы проверяете пальмовое масло на наличие крахмала. Не пора ли проверять содержимое на наличие сметаны?".

"Крахмал - это самое безобидное, что в них есть".

"Купили раз Столицю смаку, так через день сметана стала жидкой, как молоко. Первый раз такое волшебство увидел".

"Открою секрет - сметана 20%, а тем более меньше, не может быть густой. Крахмал - это стабилизатор, и если йод не синеет, значит, добавили другой стабилизатор".

Также в комментариях люди удивлялись, зачем в домашнюю сметану добавляют крахмал. Автор видео ответила, что делается это для густоты. Один из подписчиков Nutriella написал, что домашнюю продукцию опасно покупать, потому что КК (контроль качества - ред.) отсутствует, а пословица "Кашу маслом не испортишь" мотивирует.

