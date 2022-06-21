Как распознать подделку творога самостоятельно подручными методами - читайте на УНИАН.

Творог часто подделывают для удешевления производства, или добавляют сомнительные ингредиенты, чтобы продукт дольше хранился. УНИАН расскажет, как распознать подделанный и некачественный творог самостоятельно. А чтобы не сомневаться в качестве и вкусе продукта, можно самостоятельно сделать домашний творог.

Как определить качество творога по внешнему виду и аромату

Натуральный творог должен быть белого или кремового цвета. Его консистенция однородная, крупинки имеют примерно одинаковый размер. Проверьте запах творога - если аромат молока очень слабый или отсутствует, то продукт сделан из сухого молока, а не натурального.

Как проверить творог с помощью йода

Йод поможет обнаружить крахмал в составе творога. Возьмите немного творога и капните на него пару капель йода. Подождите 5 минут. Если творог стал синим или фиолетовым, то в него добавили крахмал, а натуральный продукт будет желтым или коричневым.

Как проверить творог на натуральность в горячей воде

Возьмите небольшую грудку творога и положите в кипяток. Если творог полностью расплавился и превратился в тягучую массу, а вода осталась чистой, то перед вами качественный продукт. Ненатуральный творог в кипятке не плавится или распадается на хлопья. Также о подделке свидетельствует жирная пленка на поверхности воды.

Как узнать, есть ли в твороге пальмовое масло

Оставьте грудку творога при комнатной температуре на полдня. Если творог пожелтел, но вкус и запах не изменился, то в нем есть пальмовые или другие растительные масла. Если же творог начал киснуть и изменил запах - продукт натуральный.

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