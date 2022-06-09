Как удобрять землю яичной скорлупой и почему стоит это делать - узнайте в материале УНИАН.

Яичная скорлупа - популярное народное средство, которое часто используют огородники и садоводы в качестве удобрения для растений. В скорлупе высокая концентрация карбоната кальция и большое количество калия, магния, кремния, фосфора и других полезных веществ. УНИАН расскажет, как правильно вносить в почву яичную скорлупу.

Ранее мы говорили о том, чем лучше удобрять клубнику летом и весной.

Как правильно сделать удобрение из яичной скорлупы

Подкормка яичной скорлупой нужна следующим культурам:

пасленовым: картофелю, помидорам, перцам, баклажанам;

картофелю, помидорам, перцам, баклажанам; капустным: брокколи, кольраби, белокочанной и цветной капусте;

брокколи, кольраби, белокочанной и цветной капусте; бобовым: фасоли, горошку;

фасоли, горошку; тыквенным: огурцам, цуккини, патиссонам, тыкве;

огурцам, цуккини, патиссонам, тыкве; корнеплодам: моркови, редису, свекле;

моркови, редису, свекле; луковым и зелени: салатам, луку, укропу.

Яичная скорлупа перегнивает в почве и отдает полезные вещества растениям постепенно и долго. Для того, чтобы использовать ее в качестве удобрения, измельчите ее и рассыпьте плотным слоем по грядкам, а затем, перекапывая, заделайте в грунт.

Помните: чем мельче помол скорлупы - тем быстрее она начнет приносить пользу.

Яичная скорлупа от вредителей

Дополнительно такое народное средство помогает избавиться от "медведки", "черной ножки", слизней или улиток - надоедливых садовых вредителей. Эффективное средство готовится просто: нужно измельчить скорлупу, перемешать ее с растительным маслом и прикопать в междурядьях.

Кстати, скорлупа от яиц так же эффективна против колорадских жуков - достаточно лишь осыпать растения, пострадавшие от вредителей, мукой из скорлупы. Через несколько дней незваные гости упадут замертво.

Можно ли мульчировать яичной скорлупой

Третий вариант ухода за огородом - использовать скорлупу в качестве мульчи. Особенно эффективна она для ягодных кустарников. Для того, чтобы эффективность была высокой, не обязательно измельчать скорлупу в муку - разломайте на несколько кусочков.

Такая мульча не будет долго перегнивать, защитит почву от пересыхания, растения - от вредителей, а огород от сорняков.

Яичная скорлупа как удобрение для комнатных цветов

Из яичной скорлупы можно приготовить отличный настой - он поможет ускорить рост комнатных цветов и укрепить их стебли.

Вам нужно взять скорлупу сырых яиц, тщательно ее вымыть, положить в глубокую емкость (можно взять банку) залить водой, закрыть крышкой и настаивать 4-5 дней, не забывая раз в сутки взбалтывать содержимое. В конце вы увидите, что на поверхности появилась пена, а сам настой обладает слегка неприятным запахом. Так и должно быть - интенсивность запаха зависит от того, насколько хорошо были вымыты яйца.

Разведите настой с теплой водой в пропорции 1:1 и поливайте комнатные растения.

Использование яичной скорлупы для рассады

Многие опытные огородники добавляют в кадушки с рассадой муку из яичной скорлупы - туда, куда уже были высеяны семена. Сверху нужно присыпать почвой и ждать - кальций в составе скорлупы активизирует прорастание семян и поможет будущим растениям быть более крепкими. Некоторые умельцы даже умудряются использовать половинки яичной скорлупы вместо контейнеров для рассады.

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