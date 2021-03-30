В результате ДТП 29 марта погиб спасатель 36-й Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Киевской области, младший сержант службы гражданской защиты Дмитрий Талимончак.

Читайте такжеВ Киеве водитель насмерть сбил женщину на переходе и скрылся с места ДТПОб этом сообщили в пресс-службе управления.

«Искренне сочувствуем родным и близким нашего собрата. Это тяжелая боль и трагическая потеря для всех нас. Вечная память», - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчине было 40 лет.

Смертельная авария: подробности

Речь идет о жуткой аварии на Новоирпенской трассе с участием катафалка.

ДТП произошло около 16:00 29 марта. Катафалк, перевозивший покойника в гробу, столкнулся с «Москвичом», в результате чего у легковушки оторвало крышу.

В «Москвиче» были двое мужчин, тела которых пришлось вырезать из авто. Также там находилась женщина, которую забрал автомобиль «скорой помощи».

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Автор: Катерина Шварц