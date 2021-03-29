В понедельник, 29 марта, на Новоирпенской трассе произошло жуткое дорожно-транспортное происшествия с участием катафалка.
Об этом сообщает «Информатор».
Авария произошла около 16:00. Катафалк, перевозивший покойника в гробу, столкнулся с «Москвичом», в результате чего у легковушки оторвало крышу. Известно, что микроавтобус ритуальной службы ехал в сторону Ирпеня, а легковушка – в сторону Киева.
В легковом автомобиле были два мужчины, тела которых пришлось вырезать из «Москвича». Также там находилась женщина, которую увез автомобиль скорой помощи.
В салоне Renault, который в результате аварии перевернулся на бок, находился водитель и пассажир. Они были пристегнуты ремнями безопасности, поэтому не пострадали. Также в салоне находился гроб с покойником, который впоследствии перегрузили и увезли.
Сейчас на месте работают патрульная полиция, медики и спасатели.
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