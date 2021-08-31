В Днепре будут судить трех работников коммунального предприятия, которые обвиняются в избиении журналистов.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
По данным следствия, в июле на проспекте Пушкина в городе Днепр во время демонтажа специальных конструкций наружной рекламы между работниками КП "Муниципальная стража" Днепровского горсовета и журналистами, которые проводили видеосъемку этих работ, возник конфликт.
"В ходе столкновений трое работников коммунального предприятия выражались нецензурной бранью в адрес журналистки и оператора с требованием прекратить съемку. После этого они нанесли оператору не менее десяти ударов, причинив легкие телесные повреждения, и разбили видеокамеру", - говорится в сообщении.
Обвинительный акт в отношении трех лиц за умышленное причинение журналистам легких телесных повреждений и препятствование их законной профессиональной деятельности (ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 345-1 и ч. 1 ст. 28 ч. 1 ст. 171 УК Украины) направлен в суд.
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Кроме того, прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении двух граждан за совершение хулиганских действий во время столкновений между работниками КП и журналистами (ч. 3 ст. 296 УК Украины).
Также продолжается расследование в еще одном уголовном производстве об избиении другого журналиста, который проводил видеосъемку на месте конфликта (ч. 2 ст. 345-1 и ч. 1 ст. 171 УК Украины). Устанавливаются все обстоятельства преступлений и причастные лица.