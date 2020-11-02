Потерпевшей удалось вовремя среагировать на взрыв, и она осталась жива, однако получила многочисленные осколочные ранения.

Жительница Константиновского района Донецкой области подорвалась в собственном дворе на растяжке, которую установила ее соперница.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донетчины.

Сотрудники управления уголовного розыск и детективы следственного управления полиции Донецкой области совместно с Донецкой областной прокуратурой разоблачили 49-летнюю жительницу Луганщины в организации взрыва с целью убийства. Жертвой должна была стать 55-летняя женщина, с которой у подозреваемой был давний конфликт.

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Установлено, что 20 июня этого года злоумышленница прибыла в село Иванополье Донецкой области, имея при себе гранату РГД-5 и металлический провод, подключенный к чеке. Во время досудебного расследования детективы выяснили, что устройство фигурантка приобрела и хранила дома вопреки закону.

Женщина установила растяжку на воротах дома, где жила ее соперница с семьей. Потерпевшей удалось вовремя среагировать на взрыв, и она осталась жива, однако получила многочисленные осколочные ранения.

По выводам следствия, противоправные действия подрывницы угрожали жизни многих лиц и могли повлечь другие жертвы.

Расследование завершено. Подозреваемой предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 (Покушение на умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с боевыми припасами) Уголовного кодекса Украины.

Обвиняемой грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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Автор: Денис Прядко