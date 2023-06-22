Утром в Днепровском районе в одной из квартир многоэтажки произошел сильный взрыв. Предварительно выяснилось, что дом был газифицирован.

В Киевской городской военной администрации уточнили возможную причину взрыва, который произошел в 16-этажке Днепровского района столицы.

Спикер КМВА Михаил Шаманов исключил версию подрыва газового баллона и уточнил, что, предварительно, дом был газифицирован. Об этом он заявил во время эфира общенационального марафона.

Шаманов отметил, что всех людей из многоэтажки уже эвакуировали.

"Что будет дальше с домом, могут решать только эксперты после соответствующих экспертиз. Ну, насколько я понимаю, так или иначе, он был газифицирован. Я не эксперт, но взрыв такой силы от газового баллона вряд ли мог бы произойти", - заявил он.

Взрыв в многоэтажке Киева - что надо знать

Напомним, что в ночь на 22 июня в 3:45 утра в Днепровском районе столицы по улице Малышко произошел мощный взрыв в местной 16-этажке. По предварительным данным, это произошло из-за утечки газа, хотя обычно в домах выше 10-ти этажей централизованного газоснабжения не бывает.

Известно, что взрыв произошел в одной из квартир на 7 этаже. В доме разрушено 4 квартиры. Также разрушения фиксируются в 6 квартирах. По состоянию на 7:50 мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что из-за взрыва погибли два человека, еще 4 украинца пострадали.

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