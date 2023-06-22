В Киевской городской военной администрации уточнили возможную причину взрыва, который произошел в 16-этажке Днепровского района столицы.
Спикер КМВА Михаил Шаманов исключил версию подрыва газового баллона и уточнил, что, предварительно, дом был газифицирован. Об этом он заявил во время эфира общенационального марафона.
Шаманов отметил, что всех людей из многоэтажки уже эвакуировали.
"Что будет дальше с домом, могут решать только эксперты после соответствующих экспертиз. Ну, насколько я понимаю, так или иначе, он был газифицирован. Я не эксперт, но взрыв такой силы от газового баллона вряд ли мог бы произойти", - заявил он.
Взрыв в многоэтажке Киева - что надо знать
Напомним, что в ночь на 22 июня в 3:45 утра в Днепровском районе столицы по улице Малышко произошел мощный взрыв в местной 16-этажке. По предварительным данным, это произошло из-за утечки газа, хотя обычно в домах выше 10-ти этажей централизованного газоснабжения не бывает.
Известно, что взрыв произошел в одной из квартир на 7 этаже. В доме разрушено 4 квартиры. Также разрушения фиксируются в 6 квартирах. По состоянию на 7:50 мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что из-за взрыва погибли два человека, еще 4 украинца пострадали.