Ему грозит от пяти до восьми лет заключения.

Жителю Славянска сообщили о подозрении в несанкционированном распространении информации о перемещении и расположении украинских военных.

Об этом сообщают в Офисе Генерального прокурора.

По данным следствия, 30 марта мужчина обозначил на Google-карте одного из населенных пунктов Донецкой области местонахождение воинских подразделений ВСУ и распространил изображение с локацией в одном из Telegram-каналов.

Также он написал комментарий, добавив информацию о маршруте передвижения военнослужащих, которая не размещалась в открытом доступе Генштабом.

Его обвиняют в несанкционированном распространении информации о перемещении и расположении ВСУ, по возможности их идентификации на местности, совершенное в условиях военного положения (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Мужчине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье задержали киевлянина, который "сливал" РФ данные о передвижении техники ВСУ.

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