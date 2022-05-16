Житель Славянская помогал оккупантам через Telegram. Он передавал места дислокации украинских защитников. Теперь ему грозит тюрьма - от 15 лет до пожизненного заключения.
Об этом сообщается на странице офиса Генерального прокурора в Telegram.
"По данным следствия, в мае 2022 года гражданин добровольно согласился помогать оккупантам. Используя мессенджер "Telegram", он передавал представителю силового ведомства РФ информацию о расположении и перемещении личного состава и техники Вооруженных Сил Украины на территории г. Славянск Донецкой области", - говорится в сообщении.
Мужчина, по информации правоохранителей, снимал фото и видео с местом дислокации личного состава Национальной гвардии Украины. Кроме этого, он установил географические места пребывания военных на карте и передал всю эту информацию оккупантам. Также житель Славянска сообщил рашистам о попадания ракеты в здание гражданской инфраструктуры города.
"В рамках процессуального руководства Донецкой областной прокуратуры жителя Славянска разоблачили и сообщили о подозрении в государственной измене, содеянной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Также в его отношении применена мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога в порядке ст. 615 УПК Украины", - добавили в Офисе Генпрокурора.
Теперь мужчине, который добровольно помогал оккупантам, грозит от 15 лет до пожизненного заключения.
Ранее УНИАН уже сообщал, что спецслужбы РФ вербовали украинских школьников, в Луцке уже зафиксировали три таких случая.
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