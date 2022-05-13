Российские войска не смогли достичь каких-то значительных успехов, несмотря на концентрацию сил в этом районе.

Россия прилагает значительные усилия в районе Изюма и Северодонецка, пытаясь добиться прорыва в Славянск и Краматорск.

Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки.

"Первоочередной задачей на этом направлении является окружение украинских сил в районе проведения Операции объединенных сил, отключения их от поддержки или подкрепления со стороны частей на западе страны", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что украинские силы успешно предотвратили попытки российских войск пересечь реку на Донбассе.

При попытке пересечь Северский Донец к западу от Северодонецка Россия потеряла значительную часть бронетехники как минимум одной батальйонно-тактической группы, а также размещены там понтонные переправы.

"Форсирование реки в условиях боевых действий является очень рисковым маневром, что свидетельствует о давлении на российских командиров, чтобы они достигли прогресса на востоке Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что российские войска не смогли достичь каких-то значительных успехов, несмотря на концентрацию сил в этом районе после отвода и размещения подразделений из Киевской и Черниговской областей.

Ранее разведка Британии сообщила, что Россия выводит воинские подразделения из Харьковской области для реорганизации и пополнения своих сил после тяжелых потерь.

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