Ботоферма включала почти 50 тыс. фейковых аккаунтов.

В Харьковской области Служба безопасности Украины прекратила деятельность ботофермы, с помощью которой создавали аккаунты для распространения заказных материалов из Российской Федерации.

Как сообщает пресс-центр СБУ, за период работы зарегистрировано почти 50 тыс. фейковых аккаунтов, которые создавали "альтернативную реальность" в соцсетях, в том числе в украинском сегменте.

Организатором ботофермы оказался житель Харьковщины.

"Он имеет немалый опыт в сфере телекоммуникаций, поэтому успешно наладил механизм регистрации фейковых профилей в соцсетях", - говорится в сообщении.

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По имеющейся информации, мужчина создавал аккаунты и передавал их заказчикам. На одну SIM-карту он регистрировал до 5 фейковых учетных записей в различных социальных сетях.

Оплату за выполненные заказы злоумышленник получал в рублях, через электронные платежные системы.

Отмечается, что "армия ботов" распространяла публикации и комментарии, направленные на срыв национальной программы вакцинации, оправдание вооруженной агрессии РФ на востоке Украины и дискредитацию украинской власти.

Во время обысков по месту фактического проживания злоумышленника обнаружено: компьютерное оборудование с доказательствами противоправной деятельности; GSM-шлюзы и SIM-банки; 5 тыс. SIM-карт украинских операторов связи.

Продолжаются следственные действия для проверки возможной причастности лица к сотрудничеству с российскими спецслужбами.

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Автор: Светлана Макринская