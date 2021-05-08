Злоумышленники распространяли материалы с призывами к нарушению территориальной целостности Украины.

Сотрудники Службы безопасности Украины обезвредили ботоферму и интернет-агитаторов, которые намеревались дестабилизировать ситуацию в Одессе во время майских праздников.

Читайте такжеВо Львове пьяная водитель на Lexus без прав избила патрульную (фото)

Как сообщили в пресс-службе Управления СБУ в Одесской области, пятеро одесситов выполняли заказ кураторов на съемку, публикацию и распространение ложной информации о ситуации в Украине. «Через соцсети злоумышленники распространяли материалы с призывами к нарушению территориальной целостности и конституционного строя Украины, а также разжигали межнациональную рознь», - говорится в сообщении.

Таким образом, подчеркивают в СБУ, агитаторы хотели создать «нужную информационную картинку» накануне и во время майских праздников. Планировалось, что сюжеты будут освещаться, среди прочего, в российских СМИ.

Во время обысков по месту жительства злоумышленников сотрудники СБУ обнаружили печатные издания, символику с пропагандой тоталитарного режима, а также другую запрещенную законодательством продукцию.

Так называемая «ботоферма» в Одессе использовалась для распространения в информационном пространстве антиукраинских и других противоправных призывов.

Во время проведения обыска правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику с установленным специализированным программным обеспечением, а также телекоммуникационное оборудование.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Лариса Козовая