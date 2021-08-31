Мужчина сказал, что это получилось "случайно".

В Кривом Роге мужчине, который показал патрульным полицейским половой орган, оштрафовали на 51 гривну.

Об этом пишет Информатор.

Инцидент произошел еще 15 июня 2021 года. Мужчина продемонстрировал инспекторам свой половой орган. Свидетелями этого происшествия стали и другие люди.

По данным из Единого реестра судебных решений, правонарушитель заявил, что сделал это случайно. Он заверил суд, что раскаялся и больше так поступать не будет.

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Ранее сообщалось, что житель Индии умер после того, как попытался воспользоваться токсическим эпоксидным клеем вместо средства контрацепции.

А в Виннице ассистентка учителя угрожала отрезать половой орган мальчику с синдромом Дауна.

Автор: Людмила Жерновская