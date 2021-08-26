Орган 60-летнего жителя села Чернобаевка начал распухать, понадобилась помощь врачей.

На Херсонщине 60-летний мужчина оказался в курьезной ситуации. Житель села Чернобаевка почему-то решил "украсить" свой детородный орган золотым кольцом, которое обычно люди носят на пальцах рук. Но снять ювелирное "убранство" со своего органа мужчина не смог.

Об этом сообщает издание"Типичный Херсон".

Так, 60-летний житель Херсонщины по неизвестным причинам пожелал надеть на свой детородный орган обычное кольцо. Мужчина воплотил свое странное желание в жизнь, однако последствия такого "украшения" он не обдумал. Интимный орган начал распухать, снять кольцо уже не удавалось.

Тогда мужчина забеспокоился и попытался "освободить" свой орган от кольца самостоятельно. Затем он решился вызвать медиков скорой помощи. Однако специалисты бригады также не могли снять кольцо. Поэтому мужчину решили госпитализировать в больницу.

Читайте такжеЖенщине запретили посещать зоопарк из-за "близких отношений" с шимпанзе (видео)Уже там неудачное украшение для детородного органа распылили. После "операции по освобождению" мужчина сбежал из больницы и даже не поблагодарил медиков за помощь. Мужчина отделался легким испугом, травм от опасных игр с украшениями он не получил.

По информации издания, 60-летний житель села часто удивляет людей своими выходками. Его считают чудаком.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Черновцах мужчину подозревают в мошенничестве из-за того, что он заменил в супермаркете дорогие ценники на дешевые.

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Автор: Иван Бойко