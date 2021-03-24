В ходе конфликта он наносил удары в область головы и по разным частям тела.

Во Львовской области мужчина до смерти забил кочергой свою сожительницу.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

Установлено, что 19 марта в одном из сел Перемышлянской ОТГ мужчина среди бела дня избил свою 33-летнюю сожительницу кочергой: в ходе конфликта он наносил удары в область головы и по различным частям тела. В результате избиения женщина скончалась на месте.

Суд удовлетворил ходатайство Пустомытовской окружной прокуратуры об избрании 31-летнему жителю Перемышлянской ОТГ, которого подозревают в умышленном убийстве сожительницы (ч. 1 ст. 115 УК Украины), меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

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Автор: Денис Прядко