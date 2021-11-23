Ее нашли без сознания и забрали в больницу.

Правоохранители Кривого Рога задержали двух несовершеннолетних 2006 года рождения за нападение на 48-летнюю женщину, в частности, избиение, изнасилование и ограбление.

"Злоумышленники посреди улицы жестоко избили местную жительницу, изнасиловали, затем забрали ее мобильный телефон и скрылись", - рассказали в районном управлении полиции.

Без сознания женщину с многочисленными телесными повреждениями обнаружили на одной из улиц Центрально-Городского района вчера, 22 ноября. Очевидец вызвал правоохранителей. Пострадавшую в тяжелом бессознательном состоянии забрали в больницу.

В то же время на линию "102" поступило сообщение от администрации одного из заведений отдыха об исчезновении их работницы. Полиция выяснила, что пропавшей является потерпевшая женщина.

Читайте такжеUber начинает продажу каннабиса"На раскрытие жестокого преступления по тревоге был поднят весь личный состав уголовного отдела Криворожского районного управления полиции оперативным путем установили вероятных подозреваемых. На задержание нападавших были ориентированы все наряды патрульной полиции города. Благодаря слаженной работе правоохранителей злоумышленников задержали за считанные часы", - отметили в полиции.

Задержанные - двое местных несовершеннолетних парней 2006 года рождения. Следственный отдел открыл уголовные производства по части 2 статьи 121 (умышленные тяжкие телесные повреждения), части 3 статьи 152 (изнасилование) и части 4 статьи 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

Как сообщал УНИАН, ранее в Кривом Роге водитель после ДТП покусал патрульного. А в Днепре подростки запустили фейерверк на крыше маршрутки.

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Автор: Катерина Комолова