Пострадавшая находится в реанимации.

Женщина, которую избили, изнасиловали и ограбили подростки в Кривом Роге, работала в бане.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Выяснилось, что в тот день 15-летние подростки распылили в бане огнетушитель. Женщина попросила их возместить ущерб, после чего они предложили ей вместе пойти к банкомату. Там они избили, изнасиловали и ограбили ее.

48-летнюю женщину нашли прохожие. Ее уже прооперировали, она находится в реанимации в тяжелом состоянии.

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Задержанные - двое несовершеннолетних парней 2006 года рождения. Вскоре им должны избрать меру пресечения.

Следователи открыли уголовные производства по части 2 статьи 121 (умышленные тяжкие телесные повреждения), части 3 статьи 152 (изнасилование) и части 4 статьи 187 (разбой) УК Украины.

Ранее сообщалось, что в Киеве прохожий помешал подросткам уничтожить стоявший посреди улицы самокат.

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Автор: Людмила Жерновская