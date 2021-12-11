Девушку готовят к срочной операции.

Матери одной из трех избитых в ноябре сверстниками девушек Евгении Корниченко – Галине – поступают угрозы от родителей нападавших с требованием забрать заявление из полиции.

Об этом в комментарии Суспільному рассказала адвокат потерпевших Оксана Швец-Хомутова. Юристку задела ситуация, и она решила бесплатно помочь семье.

Сейчас 14-летняя школьница находится в городской детской больнице под наблюдением медиков. Вскоре ей будут оперировать нос. Появились, среди прочего, и проблемы со зрением, поскольку у Евгении – глазной протез.

По словам адвоката, семья – в сложном положении. Евгения, ее мать и маленькая сестренка живут в тесной комнате местного общежития; все сбережения они потратили на лечение школьницы.

Читайте такжеСтранная выходка женщины с ребенком озадачила киевских водителей (видео)Однако никто из нападавших не обратился с предложением помочь финансово и даже не извинился. Швец-Хомутова замечает, что некоторые прибегали и к терроризированию семьи.

"Кроме того, что я видела на записи о Ксении, которая доставлена в СИЗО, она там что-то в зале судебного заседания просила прощения. Но пока больше никто не просил прощения и не предлагал помощи. А наоборот есть родители, которые звонили непосредственно маме потерпевшей и угрожали – если она не заберет заявление, то они будут какие-то свои механизмы включать и решать вопросы", - рассказала защитница.

Она добавила, что сейчас продолжается досудебное расследование. Следователи выявляют других детей, ранее пострадавших от тех же нападавших.

Оксана Швец-Хомутова также отметила, что они планируют подавать гражданский иск о возмещении моральных и материальных затрат Евгении.

Избиение школьниц в Запорожье: что известно

Как сообщал УНИАН, 22 ноября в полицию Запорожья обратились родители нескольких школьниц и заявили об избиении своих детей.

Правоохранители выяснили, что инцидент произошел на спортивной площадке одной из школ Шевченковского района, где четверо девушек в возрасте от 15 до 16 лет жестоко избили трех школьниц и требовали у них деньги. Видео избиения появилось в интернете 6 декабря.

Правоохранители проводят расследование в уголовных производствах по факту совершения в отношении несовершеннолетних потерпевших хулиганских действий (ч. 2 ст. 296 УК), вымогательства денежных средств (ч. 2 ст. 189 УК Украины), изготовление и распространение видеопродукции, пропагандирующих культ насилия и жестокости (ч. 3 ст. 300 УК Украины).

7 декабря четырем несовершеннолетним, участвовавшим в избиении школьниц, сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 296 УК Украины. Действия одной из подозреваемых дополнительно квалифицированы по ч. 2 ст. 189 УК Украины.

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Автор: Виолетта Орлова