Нападение на директора издания в Житомире в полиции признали хулиганством.

В Житомире возле одного из ночных клубов жестоко избит главред одного из местных изданий. Пострадавший во время допроса утверждал, что нападение не связывает со своей журналистской деятельностью.

Нападение в Житомире произошло 14 августа, 18 числа в Главном управлении Нацполиции на Житомирщине сообщили, что расследование дела контролирует руководство главка полиции.

В центре города – на ул. Победы, в ночь на 15 августа напали на главреда и директора газеты "20 минут Житомир" Александра Васильковского. Издание утверждает, что в Сети боты экс-нардепа растиражировали бытовую версию конфликта.

По его сведениям, исключительно в комментариях Facebook-ботов одного из бывших народных избранников говорится, что Васильковский якобы приставал к девушке, и за нее заступились участники антитеррористической операции на Донбассе.

"...в комментариях ботов были среди откровенно лживых фактов частично приведены данные о подробностях, которые действительно имели место. Возникает риторический вопрос: откуда интернет-боты экс-нардепа в курсе происходящего и о чем никому не сообщалось?" – поставили вопрос журналисты.

Главред считает, что ему, возможно, спасло жизнь то, что он когда-то занимался спортом.

Пострадавший сказал, что к нему подошла группа молодых людей – в возрасте от 20 до 30 лет, начали разговор, провоцировали конфликт, а потом сбили с ног, градом наносили удары в голову, в корпус, били по ногам. Васильковский потерял сознание.

Директор издания написал заявление в полицию 16 августа. Было начато производство по ст. 296 Уголовного кодекса – "Хулиганство". В полиции добавили, что дело может быть переквалифицировано.

Издание "20 минут Житомир" занимается журналистскими расследованиями, после выхода некоторых материалов были начаты уголовные производства. Издание добавило, что журналисты и Васильковский получали угрозы.

Напомним, в Украине за хулиганство, совершенное группой, грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

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Автор: Екатерина Присяжнюк