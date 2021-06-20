Сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал.

В Черкасской области женщину с ребенком на надувном матрасе отнесло от берега.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в своем Telegram-канале.

Это произошло 20 июня днем на реке Днепр, недалеко от базы отдыха “Купава Каневская” на Каневщине.

Читайте такжеУтопились в карьере в авто: отец с сыном совершили суицид вместе (фото, видео)Женщина с ребенком находились на расстоянии около 1,5 км от берега на надувном матрасе. Каневские спасатели на моторной лодке прибыли на место происшествия и доставили пострадавших к берегу. В результате происшествия никто не пострадал.

Спасатели напомнили, что в ветреную погоду или в местах с сильным течением не следует использовать плавательные средства, которые может отнести далеко от берега.

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Автор: Ольга Робейко