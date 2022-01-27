Парня не устраивали неуставные отношения в его подразделении.

Односельчане и знакомые солдата Артемия Рябчука, расстрелявшего сослуживцев в Днепре, шокированы трагедией. Журналисты узнали, что парень был спокойным и вежливым, но накануне пожаловался на "дедовщину" в своем подразделении.

Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

Односельчане положительно характеризуют парня. Говорят, что он не был конфликтным.

"Мальчик аккуратный был всегда, чистюля. Одежда хоть и не новая, но чистая и выглаженная. Вежливый очень, здоровался, никогда ни с кем из сверстников не конфликтовал, не ссорился, не дрался. Но он вообще держался стороной мальчишек, ни в каких шалостях не участвовал", - рассказала жительница села Анна Григорьевна.

Читайте также"Что же ты наделал": задержание подозреваемого в бойне на Южмаше попало на видеоЭкс-одногруппники Рябчука вспоминают, что он не был отличником, но учился хорошо. По профессии агронома парень работать не пошел, хоть были предложения. Артемий Рябчук не пил и не курил.

В группе он особо ни с кем не контактировал. Общался дружелюбно, но держался в стороне. У него даже девушки не было", - признался его одногруппник Андрей.

Артемия Рябчука призвали на срочную службу осенью 2021 года. На момент совершения преступления солдат прослужил около полугода.

"Ранее Артемий Рябчук жаловался командирам на неуставные отношения в его подразделении – солдаты-контрактники бьют срочников и заставляют их выполнять самую грязную работу за себя", - говорится в сообщении.

Читайте также Нацгвардеец в деталях рассказал, как расстрелял сослуживцев (видео) Расстрел в Днепре

Около 4 часов утра 27 января в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец открыл огонь из автоматического оружия по сослуживцам. В результате погибли 5 человек, в том числе женщина-работница завода, еще 5 - получили ранения. Злоумышленник с оружием и патронами скрылся. ГБР открыло уголовное производство.

В Министерстве внутренних дел Украины показали фото срочника, устроившего в Днепре расстрел солдат. Подозреваемого зовут Рябчук Артемий Юрьевич 2001 года рождения. Известно, что он из Измаила Одесской области. На службе с осени 2021 года, а до этого работал на складе и имеет профессиональное техническое образование.

По состоянию на 10:00 министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что подозреваемого задержали. В ГБР сообщили, что Рябчук сдался добровольно. Он попросил вызвать правоохранителей незнакомую женщину.

Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. За их жизнь борются хирурги в больнице имени Мечникова. Жизнь еще двоих вне угрозы.

На трагедию отреагировал президент Владимир Зеленский. Он выразил соболезнования родным погибших и ожидает от правоохранителей полного информирования общества обо всех обстоятельствах преступления.

СМИ ранее писали, что жители села Броска, откуда родом солдат Артемий Рябчук, поражены трагедией. Местные положительно характеризуют парня, но отмечают, что он избегал общения со сверстниками.

Несколько лет назад парень пережил личную трагедию – на его глазах утонул друг.

Вас также могут заинтересовать новости: