"Завалила мешками и бордюром": под Киевом женщина удерживала избитого мужчину в яме

Пострадавшего передали медикам, а делом займутся правоохранители.

В Борисполе патрульные освободили мужчину, которого незаконно удерживала в яме женщина.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции города.

Правоохранители рассказывают, что вчера ночью получили сообщение о незаконном лишении свободы или похищении человека.

"Инспекторы, быстро прибыв на место происшествия, встретились с заявителем, который сообщил, что заметил как во дворе, в яме, женщина держит мужчину и не выпускает его. Зайдя в указанный двор патрульные обнаружили 40-летнюю гражданку. Женщина сообщила, что в доме она одна, а о мужчине в яме ей вообще ничего не известно. Однако, во время общения с гражданкой, полицейские услышали крики о помощи, которые доносились из ямы, которая в придачу была завалена мешками и тротуарным бордюром. Расчистив вход, патрульные обнаружили мужчину, который имел телесные повреждения", - говорится в сообщении.

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Сообщается, что на место была вызвана следственно-оперативная группа. В действиях женщины усматриваются признаки уголовного преступления, поэтому делом в дальнейшем будут заниматься следователи.

Пострадавшего мужчину передали медикам.