Психолого-психиатрическая экспертиза признала женщину невменяемой.

В Ривненской области суд отправил в психиатрическое учреждение женщину, которая в сентябре прошлого года застрелила своего мужа и ранила 13-летнюю дочь.

Читайте такжеВ Донецкой области пьяный мужчина изнасиловал 14-летнего подросткаОб этом сообщает пресс-служба Ривненской областной прокуратуры.

Отмечается, что Ривненским районным судом удовлетворено ходатайство областной прокуратуры о применении принудительных мер медицинского характера в отношении 45-летней жительницы г. Ривне, которую обвиняли в умышленном убийстве мужа и нанесении телесных повреждений дочери (ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 125 УК Украины).

Прокурором доказано, что в сентябре прошлого года, находясь в доме по месту своего проживания в садовом массиве «Криниченька» Белокриничского сельского совета Ривненского района, обвиняемая, действуя умышленно, применив самозарядный пистолет «ПМР», выстрелила в голову своему мужу, от чего он скончался на месте происшествия.

«После этого женщина совершила не менее двух выстрелов из того же пистолета «ПМР» и не менее двух выстрелов из гладкоствольного револьвера «SТALKER R1» в свою 13-летнюю дочь», - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что согласно заключению психолого-психиатрической экспертизы, женщина признана невменяемой.

«Решением суда к ней применены принудительные меры медицинского характера в виде госпитализации в психиатрическое учреждение по оказанию психиатрической помощи со строгим наблюдением», - отмечается в сообщении.

Что этому предшествовало

5 сентября 2020 года в Ривненской области женщина убила собственного мужа и тяжело ранила дочь.

13-летнюю девочку с множественными ранениями грудной клетки госпитализировали.

Также в медучреждение с резаными ранами рук и пулевым ранением в висок доставили и саму женщину.

Ей было сообщено о подозрении по факту убийства мужа и покушения на жизнь малолетней дочери.

По данным полиции, семья характеризовалась положительно. Погибший работал в строительной фирме, а подозреваемая занималась преподавательской деятельностью.

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Автор: Светлана Макринская