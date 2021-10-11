По словам мужчины, из-за нестабильной ситуации в Украине, он решил снять деньги со счета и впоследствии спрятать в потолке.

Бывший глава Государственной архитектурно-строительной инспекции времен президентства Виктора Януковича - Александр Рыбак заявил о краже 2 миллионов долларов из дома в Козине.

Рыбак и его жена Ирина Фриденталь подали гражданские иски на сумму 55 миллионов гривень, пишет "Судебный репортер" со ссылкой на материалы Обуховского суда Киевской области, который рассматривает дело с конца июня этого года.

Как Рыбак прятал деньги в потолке

Экс-чиновник утверждает, что в 2014 году из-за нестабильной ситуации в Украине он снял с личного счета в "Укргазбанке" 1,5 млн долларов, полученные после продажи недвижимости. Часть денег потратил, а вот остальные - 900 тысяч долларов - решил спрятать в потолок дома между баней и комнатой отдыха.

Он пригласил строителей, чтобы якобы исправить дефект на потолке. Пока бригада обедала, по словам хозяина, он положил в потолок 900 тысяч долларов в мусорных пакетах. При этом его жена - Ирина Фриденталь, дочь влиятельного бизнесмена донецкого происхождения Михаила Фриденталя, сестра жены экс-нардепа Александра Шепелева - якобы доложила туда еще 1,1 миллиона долларов. Потолок зашили гипсокартоном, а на следующий день покрасили.

Исчезновение денег

С 1 по 10 июля 2014 года Рыбак с семьей, как утверждается, уехал отдыхать за пределы Киевской области. Тем временем за хозяйством присматривал домоправитель, имея ключи от всех построек и комнат. Однако когда хозяин вернулся домой, домоправитель перестал ходить на работу, говоря, что часто употребляет алкоголь, ушел в "запой".

Читайте такжеСуд заочно арестовал Януковича в деле о"Межигорье"Как указывается в деле, домоправителя уволили, а впоследствии он уже отправился на отдых в Объединенные Арабские Эмираты, начал много путешествовать за границей, приобрел новый автомобиль Volkswagen, при этом нигде официально не работал и ранее жаловался на нехватку средств.

Рыбак не вспоминал о своем тайнике до середины октября 2016 года. Тогда он решил достать деньги и позвал команду рабочих. Потолок расшили, однако денег там якобы не оказалось.

Где деньги?

Эксперты установили, что целостность потолка нарушалась примерно в 2014 году. Тогда его кто-то полностью разбирал, а потом собрал обратно, использовав другую краску и профили для гипсокартона. Для такой работы понадобилось бы по меньшей мере два дня.

В ноябре 2018 года следствие допросило охранника дома. Выяснилось, что домоправитель сговорился с ним и попросил пустить в дом. Пока он вроде бы доставал деньги, охранник следил во дворе, чтобы никто этого не увидел. За это домоправитель отдал охраннику полмиллиона долларов, а тот и дальше остался работать у Рыбака.

На "вознаграждение" охранник купил себе квартиру в Обухове и земельный участок в Грузии, а также автомобиль и подарки родственникам. Еще 235 тысяч долларов спрятал в двух местах, в частности, в смотровой яме гаража и на чердаке дома своей матери. Затем мужчина отдал эти деньги следователям.

Охраннику и бывшему домоправителю сообщили о подозрении. В случае доказательства вины им грозит от 7 до 12 лет за решеткой.

Откуда у Рыбака такие деньги

Суд предоставил адвокату доступ к декларациям о доходах Рыбака за 2010-2014 годы в Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины, и, по словам защитницы, в уголовное производство не было добавлено ни одного доказательства, что экс-чиновник или его жена владели такой суммой.

Читайте такжеРасстрелы на Майдане: суд разрешил заочное расследование в отношении ЯнуковичаАлександр Рыбак сам из Донецка, с марта 2010 года по январь 2011 года был первым заместителем начальника Государственной архитектурно-строительной инспекции, а с 28 декабря 2010 года до 19 марта 2014 года занимал должность главы ГАСИ. При этом Александр - сын Владимира Рыбака, бывшего председателя Верховной Рады.

В октябре 2014 года СБУ сообщала об открытии уголовного производства в отношении выявленного противоправного механизма регистрации разрешительных документов в сфере строительства через сеть бэк-офисов, введенного в 2013 году бывшим председателем ДАБИ Рыбаком и начальником инспекции в городе Киеве Сергеем Кучером с целью получения противоправной выгоды в сумме более 50 миллионов долларов.

Также в 2013 году журналисты писали, что основанная тестем Рыбака, Фриденталем компания зарабатывала на экспертизе проектов строительства, когда ГАСИ руководил Рыбак.

Как сообщал УНИАН, в Киеве 8 октября умер народный депутат от группы "Партія "За майбутнє" Антон Поляков. По данным генпрокурора Ирины Венедиктовой, депутата в бессознательном состоянии обнаружил наряд патрульных в автомобиле такси, который остановили из-за нарушения правил дорожного движения. "Скорая" не смогла его реанимировать.

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Автор: Катерина Комолова